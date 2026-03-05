type here...

Conversazione telefonica tra Giorgia Meloni e il Presidente Macron

Governo e Istituzioni
redazione
redazione
AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

I due leader hanno discusso le implicazioni del conflitto in Iran sia sul quadro regionale mediorientale che a livello globale, concentrandosi in particolare sull’impatto delle ostilità sulla libertà di navigazione. Il Presidente Meloni e il Presidente Macron hanno anche ribadito il comune impegno per sostenere le Nazioni del Golfo colpite dagli ingiustificabili attacchi iraniani e la sicurezza di Cipro e a evitare un’escalation militare in Libano.

I due leader hanno concordato di mantenersi in stretto contatto sull’evoluzione della crisi.

