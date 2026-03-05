type here...

Reza Pahlavi: “Chiunque succederà a Khamenei sarà illegittimo”. “La vittoria è vicina”

AgenPress. Il figlio dell’ultimo scià dell’Iran, Reza Pahlavi, ha dichiarato che chiunque succederà al supremo leader religioso Ali Khamenei, ucciso all’inizio della guerra quando iniziarono gli attacchi israelo-americani a Teheran, sarà illegittimo.

“Chiunque sia (…) sarà privato di legittimità e sarà considerato complice della sanguinosa storia di questo regime e dei suoi leader criminali, Khomeini (ndr. il fondatore della Repubblica islamica) e Khamenei”, ha scritto sulla piattaforma X.

“La vittoria è vicina”, ha assicurato Pahlavi, che vive stabilmente negli Stati Uniti e si sta affermando come candidato alternativo per assumere la guida del Paese.

