Negli Stati Uniti sono in aumento bar e ristoranti dove non è consentito l’uso del telefono

AgenPress. Negli Stati Uniti stanno nascendo bar e ristoranti dove non è consentito l’uso del telefono, poiché le persone cercano di disconnettersi da schermi e dispositivi.

Questa tendenza sta emergendo in un contesto di cambiamento sociale, con diversi Paesi che impongono divieti sull’uso dei social media per bambini e adolescenti, alcuni Stati americani vietano l’uso del telefono a scuola e un numero crescente di eventi dal vivo che limitano l’utilizzo dei cellulari.

Gli americani in media controllano i loro telefoni 144 volte al giorno e trascorrono circa 4,5 ore sui loro dispositivi. La Generazione Z è tra coloro che abbracciano l’analogico nel tentativo di disconnettersi: secondo un sondaggio il 63% dei suoi membri ha dichiarato di disconnettersi intenzionalmente dai dispositivi. Seguono i Millennials (57%), poi la Generazione X (42%), mentre i baby boomer sono i meno propensi a disconnettersi intenzionalmente (29%).

Almeno 11 Stati americani hanno ora ristoranti o bar che impongono qualche forma di restrizione all’uso del telefono o offrono incentivi per la disintossicazione digitale.

Washington è la città statunitense con il maggior numero di locali di questo tipo (cinque). Altre si trovano in Arizona, California, Illinois, Massachusetts, Tennessee, Carolina del Nord, New York e Texas.