L’UNICEF è al fianco dei bambini iraniani mentre il cessate il fuoco apre la strada alla ripresa

AgenPress. L’UNICEF accoglie con favore il cessate il fuoco come un passo fondamentale che infonde speranza ai bambini e alle famiglie iraniane che hanno sopportato immense sofferenze.

Anche se i cieli tornano silenziosi e gli attacchi cessano, l’impatto della violenza sui bambini avrà conseguenze durature e non deve essere sottovalutato. L’UNICEF ricorda ogni bambino che ha perso la vita ed esprime profondo cordoglio per tutti quelli rimasti coinvolti. Bambini che avrebbero dovuto sentirsi al sicuro nelle loro case, nelle loro comunità e nelle loro aule, imparando, crescendo e sognando.

I pensieri dell’UNICEF sono rivolti alle famiglie, alle comunità e a tutti coloro la cui vita è stata stravolta per sempre.

Durante tutto il conflitto, l’UNICEF ha continuato a operare attivamente in Iran, collaborando con i propri partner per fornire assistenza ai bambini e alle famiglie in diversi settori, tra cui i servizi sanitari, la salute mentale e il sostegno psicosociale, distribuendo forniture sanitarie preposizionate, unità sanitarie mobili, tende per l’assistenza sanitaria di base e kit sanitari di emergenza per aiutare a ripristinare l’accesso ai servizi essenziali per le popolazioni colpite, oltre a fornire vaccini e supporto psicosociale ai bambini e alle comunità.

L’UNICEF rimane impegnato ad ampliare il proprio sostegno, in linea con il proprio programma di cooperazione nazionale, nei settori della salute e della nutrizione, dell’istruzione, della protezione dell’infanzia, dell’acqua, dei servizi igienico-sanitari e dell’igiene (WASH), della risposta alle emergenze e della protezione sociale, garantendo che i bambini e le famiglie ricevano le cure, la protezione e il sostegno di cui hanno bisogno per riprendersi e ricostruire.

Ogni bambino merita la pace. Ogni bambino merita un futuro.