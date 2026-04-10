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Carburanti: dopo 40 giorni di rialzi consecutivi primi ribassi dei prezzi sulla rete stradale

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Gasolio scende in tutte le regioni tranne Sicilia, Basilicata e Abruzzo. In autostrada sale diesel ma scende benzina

AgenPress. Dopo 40 giorni di rialzi ininterrotti dei listini di benzina e gasolio, i prezzi medi dei carburanti registrano oggi i primi ribassi sulla rete, anche se il calo non è omogeneo sul territorio e non coinvolge tutte le regioni. Lo afferma il Codacons che ha rielaborato i dati Mimit.

Oggi il prezzo medio del gasolio scende in Italia a 2,180 euro al litro, -0,4 cent rispetto ai listini di ieri, mentre la benzina si attesta a 1,793 euro/litro (-0,3 cent rispetto a ieri). In autostrada il prezzo medio del gasolio è di 2,204 euro al litro, in salita di 0,1 centesimo rispetto a ieri, mentre la benzina costa 1,823 euro/litro, in calo di 0,6 cent sui listini autostradali di ieri.

A livello regionale il prezzo del gasolio scende in tutte le regioni tranne Sicilia (+0,2 cent), Abruzzo (+0,4 cent) e Basilicata (+0,1 cent), mentre in Emilia Romagna e Puglia i listini rimangono invariati. I ribassi più consistenti si registrano in Liguria (-1,7 cent), Valle d’Aosta (-1,6 cent).

Sul fronte della benzina, prezzi medi in discesa in tutte le regioni tranne Valle d’Aosta (+0,1 cent), mentre in Molise il prezzo della verde rimane invariato.

Al netto del calo registrato dopo il taglio delle accise, si tratta del primo ribasso dei listini alla pompa dopo 40 giorni di rialzi consecutivi dei prezzi – spiega l’associazione – Grazie all’incessante pressing del Codacons e alle nostre denunce di ieri sui mancati ribassi dopo il crollo del petrolio, finalmente qualcosa si muove sul fronte dei carburanti, ma si tratta ancora di cali minimi che impattano in modo impercettibile sulla spesa degli automobilisti: con la riduzione registrata oggi sulla rete, infatti, il risparmio è in media di appena 0,20 euro su un pieno di gasolio, 0,15 euro su un pieno di diesel – conclude il Codacons.

GASOLIO

prezzi medi 9.4.2026prezzi medi 10.4.2026
Bolzano2,2132,209-0,004
Calabria2,2022,198-0,004
Sicilia2,1992,2010,002
Lombardia2,1972,191-0,006
Trento2,1962,188-0,008
Valle d’Aosta2,1952,179-0,016
Emilia Romagna2,1912,1910,000
Liguria2,1902,173-0,017
Puglia2,1902,1900,000
Friuli Venezia Giulia2,1872,184-0,003
Veneto2,1862,180-0,006
Piemonte2,1842,177-0,007
Sardegna2,1812,178-0,003
Campania2,1802,179-0,001
Molise2,1802,175-0,005
Toscana2,1762,171-0,005
Basilicata2,1752,1760,001
Lazio2,1682,162-0,006
Umbria2,1632,161-0,002
Marche2,1552,153-0,002
Abruzzo2,1542,1580,004
MEDIA 2,1842,180-0,004
BENZINA
Bolzano1,8251,824-0,001
Sicilia1,8131,811-0,002
Calabria1,8131,810-0,003
Basilicata1,8111,809-0,002
Molise1,8091,8090,000
Valle d’Aosta1,8031,8040,001
Liguria1,8021,797-0,005
Puglia1,7991,796-0,003
Trento1,8001,795-0,005
Sardegna1,7941,791-0,003
Campania1,7921,790-0,002
Abruzzo1,7891,788-0,001
Toscana1,7901,787-0,003
Friuli Venezia Giulia1,7871,786-0,001
Emilia Romagna1,7871,785-0,002
Lombardia1,7901,784-0,006
Umbria1,7831,782-0,001
Piemonte1,7851,781-0,004
Lazio1,7821,779-0,003
Marche1,7801,778-0,002
Veneto1,7801,777-0,003
MEDIA 1,7961,793-0,003
AUTOSTRADE
Gasolio2,2032,2040,001
Benzina1,8291,823-0,006

 

 

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