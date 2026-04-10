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Unione Naz. Consumatori su carburanti: prezzi scendono con il contagocce e non ovunque

Consumatori
redazione
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AgenPress. “Prezzi scendono, ma con il contagocce. Con ben 3 giorni di ritardo, i prezzi dei carburanti diminuiscono, ma non in tutte le regioni. Nonostante anche ieri i prezzi del petrolio siano comunque rimasti alla fine, nonostante le incertezze relative all’effettività della tregua, sotto i 100 dollari, in alcune parti d’Italia ci sono stati gli ennesimi rincari. E’ incredibile. Il bello che ieri c’era stata pure la convocazione del ministro Urso. Purtroppo, si conferma che la moral suasion serve a ben poco. Urge una modifica della legge che aiuti a combattere le speculazioni” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori

Secondo lo studio dell’associazione basato sulle medie regionali dei carburanti, in modalità self, calcolate oggi dal Mimit, per il gasolio (tabella n. 1), i rialzi maggiori tra il prezzo di ieri e quello di oggi sono per l’Abruzzo, +20 cent per un pieno di 50 litri, al secondo posto la Sicilia con +10 cent, e al terzo posto Basilicata e rete autostradale con 5 cent in più a rifornimento. Stabili i prezzi in Emilia Romagna e Puglia, mentre diminuiscono nel resto d’Italia. La regione più virtuosa è la Liguria con un risparmio, rispetto a ieri, pari a 85 cent a rifornimento.

Per la benzina (tabella n. 2), la regione peggiore in termini di variazione tra il prezzo è la Valle d’Aosta, unica a registrare un rialzo. Al secondo posto il Molise con prezzi invariati. Le più risparmiose sono la Lombardia e la rete autostradale dove per un pieno si pagano 30 cent in meno rispetto a ieri.

Per quanto riguarda invece i prezzi in valore assoluto, il gasolio più caro (tabella n. 3) si vende a Bolzano con 2,209 euro al litro, al 2° posto le autostrade con 2,204, medaglia di bronzo per la Sicilia con 2.201 euro, superando così oggi per la prima volta la soglia di 2,2 euro. Tutte le altre regioni, invece, stanno sotto la soglia di 2,2 euro a cominciare dalla Calabria che ieri aveva oltrepassato quel limite. La regione migliore, le Marche.

Per la benzina (tabella n. 4) vince Bolzano con 1,824 euro al litro, medaglia d’argento per le autostrade con 1,823, sul gradino più basso del podio la Sicilia con 1,811 euro. La regione più virtuosa per la benzina è il Veneto.

Tabella n. 1: variazione prezzi medi del GASOLIO in modalità self service dal 9 al 10 aprile (in ordine decrescente)

NREGIONEPrezzo 9/04/26

(in euro/litro)

Prezzo 10/04/26

(in euro/litro)

Variazione del prezzo dal 9 al 10 aprile

(in cent al litro)

Risparmio/Rincaro

x pieno da 50 litri

(in euro)

1Abruzzo2.1542.1580,40,20
2Sicilia2.1992.2010,20,10
3AUTOSTRADE2.2032.2040,10,05
3Basilicata2.1752.1760,10,05
5Emilia Romagna2.1912.1910,00,00
5Puglia2.1902.1900,00,00
7Campania2.1802.179-0,1-0,05
8Umbria2.1632.161-0,2-0,10
8Marche2.1552.153-0,2-0,10
10Friuli Venezia Giulia2.1872.184-0,3-0,15
10Sardegna2.1812.178-0,3-0,15
12Bolzano2.2132.209-0,4-0,20
12Calabria2.2022.198-0,4-0,20
14Molise2.1802.175-0,5-0,25
14Toscana2.1762.171-0,5-0,25
16Lombardia2.1972.191-0,6-0,30
16Veneto2.1862.180-0,6-0,30
16Lazio2.1682.162-0,6-0,30
19Piemonte2.1842.177-0,7-0,35
20Trento2.1962.188-0,8-0,40
21Valle d’Aosta2.1952.179-1,6-0,80
22Liguria2.1902.173-1,7-0,85

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

 

Tabella n. 2: variazione prezzi medi della BENZINA in modalità self service dal 9 al 10 aprile (in ordine decrescente)

NREGIONEPrezzo 9/04/26

(in euro/litro)

Prezzo 10/04/26

(in euro/litro)

Variazione del prezzo dal 9 al 10 aprile

(in cent al litro)

Risparmio/Rincaro

x pieno da 50 litri

(in euro)

1Valle d’Aosta1.8031.8040,10,05
2Molise1.8091.8090,00,00
3Bolzano1.8251.824-0,1-0,05
3Abruzzo1.7891.788-0,1-0,05
3Friuli Venezia Giulia1.7871.786-0,1-0,05
3Umbria1.7831.782-0,1-0,05
7Sicilia1.8131.811-0,2-0,10
7Basilicata1.8111.809-0,2-0,10
7Campania1.7921.790-0,2-0,10
7Emilia Romagna1.7871.785-0,2-0,10
7Marche1.7801.778-0,2-0,10
12Calabria1.8131.810-0,3-0,15
12Puglia1.7991.796-0,3-0,15
12Sardegna1.7941.791-0,3-0,15
12Toscana1.7901.787-0,3-0,15
12Lazio1.7821.779-0,3-0,15
12Veneto1.7801.777-0,3-0,15
18Piemonte1.7851.781-0,4-0,20
19Liguria1.8021.797-0,5-0,25
19Trento1.8001.795-0,5-0,25
21AUTOSTRADE1.8291.823-0,6-0,30
21Lombardia1.7901.784-0,6-0,30

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

 

Tabella n. 3: prezzi medi del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente)

NREGIONEPrezzo 10/04/26

(in euro/litro)

1Bolzano2.209
2AUTOSTRADE2.204
3Sicilia2.201
4Calabria2.198
5Emilia Romagna2.191
5Lombardia2.191
7Puglia2.190
8Trento2.188
9Friuli Venezia Giulia2.184
10Veneto2.180
11Campania2.179
11Valle d’Aosta2.179
13Sardegna2.178
14Piemonte2.177
15Basilicata2.176
16Molise2.175
17Liguria2.173
18Toscana2.171
19Lazio2.162
20Umbria2.161
21Abruzzo2.158
22Marche2.153

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

 

Tabella n. 4: prezzi medi della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente)

NREGIONEPrezzo 10/04/26

(in euro/litro)

1Bolzano1.824
2AUTOSTRADE1.823
3Sicilia1.811
4Calabria1.810
5Molise1.809
5Basilicata1.809
7Valle d’Aosta1.804
8Liguria1.797
9Puglia1.796
10Trento1.795
11Sardegna1.791
12Campania1.790
13Abruzzo1.788
14Toscana1.787
15Friuli Venezia Giulia1.786
16Emilia Romagna1.785
17Lombardia1.784
18Umbria1.782
19Piemonte1.781
20Lazio1.779
21Marche1.778
22Veneto1.777

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

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