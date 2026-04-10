Unione Naz. Consumatori su carburanti: prezzi scendono con il contagocce e non ovunque

AgenPress. “Prezzi scendono, ma con il contagocce. Con ben 3 giorni di ritardo, i prezzi dei carburanti diminuiscono, ma non in tutte le regioni. Nonostante anche ieri i prezzi del petrolio siano comunque rimasti alla fine, nonostante le incertezze relative all’effettività della tregua, sotto i 100 dollari, in alcune parti d’Italia ci sono stati gli ennesimi rincari. E’ incredibile. Il bello che ieri c’era stata pure la convocazione del ministro Urso. Purtroppo, si conferma che la moral suasion serve a ben poco. Urge una modifica della legge che aiuti a combattere le speculazioni” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori

Secondo lo studio dell’associazione basato sulle medie regionali dei carburanti, in modalità self, calcolate oggi dal Mimit, per il gasolio (tabella n. 1), i rialzi maggiori tra il prezzo di ieri e quello di oggi sono per l’Abruzzo, +20 cent per un pieno di 50 litri, al secondo posto la Sicilia con +10 cent, e al terzo posto Basilicata e rete autostradale con 5 cent in più a rifornimento. Stabili i prezzi in Emilia Romagna e Puglia, mentre diminuiscono nel resto d’Italia. La regione più virtuosa è la Liguria con un risparmio, rispetto a ieri, pari a 85 cent a rifornimento.

Per la benzina (tabella n. 2), la regione peggiore in termini di variazione tra il prezzo è la Valle d’Aosta, unica a registrare un rialzo. Al secondo posto il Molise con prezzi invariati. Le più risparmiose sono la Lombardia e la rete autostradale dove per un pieno si pagano 30 cent in meno rispetto a ieri.

Per quanto riguarda invece i prezzi in valore assoluto, il gasolio più caro (tabella n. 3) si vende a Bolzano con 2,209 euro al litro, al 2° posto le autostrade con 2,204, medaglia di bronzo per la Sicilia con 2.201 euro, superando così oggi per la prima volta la soglia di 2,2 euro. Tutte le altre regioni, invece, stanno sotto la soglia di 2,2 euro a cominciare dalla Calabria che ieri aveva oltrepassato quel limite. La regione migliore, le Marche.

Per la benzina (tabella n. 4) vince Bolzano con 1,824 euro al litro, medaglia d’argento per le autostrade con 1,823, sul gradino più basso del podio la Sicilia con 1,811 euro. La regione più virtuosa per la benzina è il Veneto.

Tabella n. 1: variazione prezzi medi del GASOLIO in modalità self service dal 9 al 10 aprile (in ordine decrescente)

N REGIONE Prezzo 9/04/26 (in euro/litro) Prezzo 10/04/26 (in euro/litro) Variazione del prezzo dal 9 al 10 aprile (in cent al litro) Risparmio/Rincaro x pieno da 50 litri (in euro) 1 Abruzzo 2.154 2.158 0,4 0,20 2 Sicilia 2.199 2.201 0,2 0,10 3 AUTOSTRADE 2.203 2.204 0,1 0,05 3 Basilicata 2.175 2.176 0,1 0,05 5 Emilia Romagna 2.191 2.191 0,0 0,00 5 Puglia 2.190 2.190 0,0 0,00 7 Campania 2.180 2.179 -0,1 -0,05 8 Umbria 2.163 2.161 -0,2 -0,10 8 Marche 2.155 2.153 -0,2 -0,10 10 Friuli Venezia Giulia 2.187 2.184 -0,3 -0,15 10 Sardegna 2.181 2.178 -0,3 -0,15 12 Bolzano 2.213 2.209 -0,4 -0,20 12 Calabria 2.202 2.198 -0,4 -0,20 14 Molise 2.180 2.175 -0,5 -0,25 14 Toscana 2.176 2.171 -0,5 -0,25 16 Lombardia 2.197 2.191 -0,6 -0,30 16 Veneto 2.186 2.180 -0,6 -0,30 16 Lazio 2.168 2.162 -0,6 -0,30 19 Piemonte 2.184 2.177 -0,7 -0,35 20 Trento 2.196 2.188 -0,8 -0,40 21 Valle d’Aosta 2.195 2.179 -1,6 -0,80 22 Liguria 2.190 2.173 -1,7 -0,85

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

Tabella n. 2: variazione prezzi medi della BENZINA in modalità self service dal 9 al 10 aprile (in ordine decrescente)

N REGIONE Prezzo 9/04/26 (in euro/litro) Prezzo 10/04/26 (in euro/litro) Variazione del prezzo dal 9 al 10 aprile (in cent al litro) Risparmio/Rincaro x pieno da 50 litri (in euro) 1 Valle d’Aosta 1.803 1.804 0,1 0,05 2 Molise 1.809 1.809 0,0 0,00 3 Bolzano 1.825 1.824 -0,1 -0,05 3 Abruzzo 1.789 1.788 -0,1 -0,05 3 Friuli Venezia Giulia 1.787 1.786 -0,1 -0,05 3 Umbria 1.783 1.782 -0,1 -0,05 7 Sicilia 1.813 1.811 -0,2 -0,10 7 Basilicata 1.811 1.809 -0,2 -0,10 7 Campania 1.792 1.790 -0,2 -0,10 7 Emilia Romagna 1.787 1.785 -0,2 -0,10 7 Marche 1.780 1.778 -0,2 -0,10 12 Calabria 1.813 1.810 -0,3 -0,15 12 Puglia 1.799 1.796 -0,3 -0,15 12 Sardegna 1.794 1.791 -0,3 -0,15 12 Toscana 1.790 1.787 -0,3 -0,15 12 Lazio 1.782 1.779 -0,3 -0,15 12 Veneto 1.780 1.777 -0,3 -0,15 18 Piemonte 1.785 1.781 -0,4 -0,20 19 Liguria 1.802 1.797 -0,5 -0,25 19 Trento 1.800 1.795 -0,5 -0,25 21 AUTOSTRADE 1.829 1.823 -0,6 -0,30 21 Lombardia 1.790 1.784 -0,6 -0,30

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

Tabella n. 3: prezzi medi del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente)

N REGIONE Prezzo 10/04/26 (in euro/litro) 1 Bolzano 2.209 2 AUTOSTRADE 2.204 3 Sicilia 2.201 4 Calabria 2.198 5 Emilia Romagna 2.191 5 Lombardia 2.191 7 Puglia 2.190 8 Trento 2.188 9 Friuli Venezia Giulia 2.184 10 Veneto 2.180 11 Campania 2.179 11 Valle d’Aosta 2.179 13 Sardegna 2.178 14 Piemonte 2.177 15 Basilicata 2.176 16 Molise 2.175 17 Liguria 2.173 18 Toscana 2.171 19 Lazio 2.162 20 Umbria 2.161 21 Abruzzo 2.158 22 Marche 2.153

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

Tabella n. 4: prezzi medi della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente)

N REGIONE Prezzo 10/04/26 (in euro/litro) 1 Bolzano 1.824 2 AUTOSTRADE 1.823 3 Sicilia 1.811 4 Calabria 1.810 5 Molise 1.809 5 Basilicata 1.809 7 Valle d’Aosta 1.804 8 Liguria 1.797 9 Puglia 1.796 10 Trento 1.795 11 Sardegna 1.791 12 Campania 1.790 13 Abruzzo 1.788 14 Toscana 1.787 15 Friuli Venezia Giulia 1.786 16 Emilia Romagna 1.785 17 Lombardia 1.784 18 Umbria 1.782 19 Piemonte 1.781 20 Lazio 1.779 21 Marche 1.778 22 Veneto 1.777

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit