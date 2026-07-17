Unione Naz. Consumatori: Governo che aspetta a rimettere sconto accise?

AgenPress. “Ci domandiamo cosa aspetti il Governo a rimettere lo sconto sulle accise che, irresponsabilmente, aveva tolto il 4 luglio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando le medie sui carburanti del Mimit.

“Dal 3 luglio a oggi, in autostrada il gasolio è tornato sopra 2,1 euro, la benzina sopra i 2 euro, nella rete stradale il gasolio è oltre i 2 euro. Da allora un pieno di gasolio da 50 litri si paga 8,30 euro in più in autostrada, 8,85 nelle strade normali, la benzina, rispettivamente, 5,80 e 5,90 euro. Sono rincari grazie ai quali il Governo fa cassa, arricchendosi. Ecco perché devono rinunciare a questi extraprofitti non previsti e ridarli agli automobilisti che li stanno pagando. Va fatto anche per evitare l’escalation sull’inflazione” prosegue Dona.

“Lo aveva promesso la Premier Meloni nel suo programma elettorale, dove è scritto: “sterilizzazione delle entrate dello Stato da imposte su energia e carburanti e automatica riduzione di Iva e accise”.

La stessa Premier lo aveva ricordato nel suo video del 7/3/2026 dove aveva detto: “E’ lo strumento della sterilizzazione che avevamo scritto nel programma di governo del centro destra e la sua attivazione è già allo studio da qualche giorno da parte del ministero dell’Economia“. Beh lo hanno studiato e applicato, solo che poi lo hanno tolto” conclude Dona.

CARBURANTE Prezzo del 3 luglio (in euro) Prezzo di oggi 17 luglio (in euro) Differenza in cent Differenza per un pieno di 50 litri (in euro) Rialzo % Gasolio autostrade 1,968 2,134 16,6 8,30 8,43 Benzina autostrade 1,894 2,010 11,6 5,80 6,12 Gasolio strade 1,882 2,059 17,70 8,85 9,40 Benzina strade 1,803 1,921 11,80 5,90 6,54

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati medi Mimit