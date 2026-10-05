On. Mazzocchi (Presidente dei Cristiano Riformisti): “Centro politico frammentato, specchietti per allodole e personalismi”

IL NOSTRO APPELLO CONTRO IL RITORNO AL PASSATO

AgenPress. Come Movimento dei Cristiano Riformisti prendiamo atto, non senza profonda amarezza, della recente e caotica proliferazione di nuove sigle e forze politiche che, richiamandosi formalmente ai valori del “Centro”, tentano di intercettare il voto di quel

vasto ceto moderato che fino ad oggi ha scelto la via dell’astensionismo.

Si tratta, a ben vedere, di un’operazione illusoria. Questa moltitudine di micro-formazioni non nasce da un reale progetto politico per il Paese, ma risponde esclusivamente al bisogno dei singoli organizzatori di mettersi in luce. Il vero obbiettivo di queste sigle è quello unicamente di farsi notare dai due schieramenti principali – la destra e la sinistra – per negoziare un posto

sicuro in lista in vista delle prossime scadenze elettorali.

Un’operazione di puro posizionamento personale che rischia di tradire ancora una volatile aspettativa dei cittadini moderati.

A tal proposito come Movimento dei Cristiano Riformisti intendiamo rivolgere un chiaro e accorato appello a quegli organizzatori che hanno già vissuto una lunga stagione politica della Prima Repubblica. A loro ricordiamo la celebre e lungimirante sentenza di uno dei più autorevoli leader della Democrazia Cristiana, il quale ammoniva :”Quando si scende dal palco, si può fare solo o il regista o il produttore di qualsiasi forma organizzativa”.

Chi ha già calcato i palchi del potere e ha fatto il suo tempo non può pretendere di essere ancora l’attore protagonista sulla scena. Il ruolo per chi ha già dato, se davvero si vuole bene al Paese e alla cultura cattolica- democratica, è quello di favorire il rinnovamento la

crescita di nuove energie e non quello di rincorrere una candidatura personale a tutti i costi.

Come Movimento dei Cristiano Riformisti continueremo a lavorare per un Centro serio,

coerente e alternativo a personalismi, che metta al centro i bisogni delle famiglie e delle imprese, lontano da logiche di puro spartito elettorale”.