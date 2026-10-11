Legge elettorale, Zaccaria: “A gennaio una decina di ricorsi alla Consulta. Domani i nomi dei ricorrenti illustri”

AgenPress. “Depositeremo ricorsi contro la legge elettorale in 29 distretti di Corte d’Appello, praticamente in tutto il Paese. Puntiamo ad avere già a gennaio una decina di rinvii alla Corte Costituzionale. Domani daremo i nomi dei ricorrenti, e ci saranno personalità di grandissimo rilievo”.

Lo ha dichiarato Roberto Zaccaria, costituzionalista ed ex presidente della Rai, intervenendo oggi a “Domenica specialmente”, condotto da Maurizio Mannoni e Lapo De Carlo su Giornale Radio.

“Vogliamo evitare la beffa del Porcellum, quando la Corte si pronunciò sull’incostituzionalità della legge elettorale dopo le elezioni. Ci sono diversi profili di incostituzionalità: il principale è che si cambia la forma di governo con una legge ordinaria”, ha aggiunto Zaccaria, annunciando che la conferenza stampa si terrà domani alle 13 nella sala stampa della Camera dei Deputati.