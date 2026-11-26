AgenPress. “Tutti sentiamo Dio?” È la domanda che attraversa ogni uomo, in ogni tempo e in ogni religione. Nel cuore di ogni persona vi è una nostalgia di Infinito, quella che Sant’Agostino descriveva così: “Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te”.

Per rispondere, la Scrittura ci offre una figura misteriosa e luminosa, che da troppo tempo abbiamo dimenticato: “Melchisedec, re di Salem, che offrì ad Abramo pane e vino, perché era sacerdote dell’Iddio Altissimo” (Gen 14,18).

Da questa figura, che la Lettera agli Ebrei definisce “senza padre, senza madre, senza genealogia, fatto simile al Figlio di Dio” (Eb 7,3), possiamo rileggere la storia della salvezza con rispetto, senza contrapposizioni e senza semplificazioni.

1. Melchisedec: l’origine universale, prima di ogni divisione

Melchisedec appare prima di Israele, prima della Legge, prima del Tempio. La tradizione ebraica lo ha visto come erede della benedizione di Noè e di Sem, i testi di Qumran come figura celeste di giudizio e di liberazione, la tradizione cristiana come prefigurazione di Cristo.

La Chiesa non ha voluto definire in modo rigido la sua identità storica, proprio per custodirne il mistero. Ciò che è certo è il suo significato teologico: esiste una benedizione di Dio che precede ogni popolo e ogni istituzione. Abramo, padre della fede, non si presenta come fondatore assoluto, ma si inchina e offre la decima, riconoscendo una benedizione più grande di lui.

Questo ci insegna l’umiltà: nessun popolo, nessuna cultura, nessuna religione può dire “Dio è solo mio”. Dio è l’Altissimo, Creatore del cielo e della terra, e parla al cuore di tutti gli uomini.

2. Israele: la radice santa che custodisce la promessa

Israele non è una parentesi da superare, né un passato da archiviare. È la radice santa.

Come insegna Paolo, Dio non ha ripudiato il suo popolo (Rm 11,1). A Israele sono state affidate le promesse, la Legge, il culto, per custodire in un mondo idolatra la memoria del Dio Unico. È un servizio prezioso e insostituibile, che la Chiesa riconosce con gratitudine, come insegna anche il Concilio Vaticano II nella “Nostra Aetate”.

Il sacerdozio levitico e la Legge hanno avuto una funzione pedagogica: preparare il popolo all’incontro con il Messia. Il Salmo 110 lo annuncia: “Tu sei sacerdote per sempre, secondo l’ordine di Melchisedec”. L’Antico Testamento stesso, quindi, guarda oltre se stesso, verso un sacerdozio che non sarà più basato sul sangue e sulla nascita, ma sull’eternità.

La Chiesa non sostituisce Israele con arroganza. È innestata su quella radice e attende con speranza, come dice Paolo, il giorno in cui “tutto Israele sarà salvato” (Rm 11,26).

3. Cristo: il compimento che non annulla, ma allarga

In Gesù di Nazareth, ebreo, figlio di Maria, figlio di Abramo e figlio di Davide, si compie la promessa di Israele. Ma come Cristo, come Verbo eterno, Egli è sacerdote secondo l’ordine di Melchisedec: non per eredità umana, ma per dono di Dio, per sempre.

Nell’Ultima Cena, Gesù prende lo stesso pane e lo stesso vino offerti da Melchisedec e dice: “Questo è il mio Corpo… Questo è il mio Sangue”. La Messa cristiana è il sacrificio secondo l’ordine di Melchisedec, non più offerta di animali, ma offerta di Cristo stesso per la salvezza di tutti.

Questa non è una religione esoterica, segreta, senza Chiesa, senza dogmi, senza sacerdoti. È l’opposto. La mistica autentica non si oppone alla teologia, la feconda. I grandi mistici, da San Giovanni della Croce a Santa Teresa d’Avila, da Santa Caterina da Siena a San Tommaso d’Aquino, sono stati mistici proprio perché profondamente radicati nella fede della Chiesa, nei Sacramenti, nell’obbedienza.

La teologia negativa, la notte oscura, la nube della non conoscenza, non significano che Dio è muto o lontano. Significano che Dio è più grande di ogni nostra parola e di ogni nostra immagine, ma che Egli ha parlato, e la sua Parola definitiva è Cristo, vero Dio e vero uomo.

La conclusione per la politica e per la pace.

Se Melchisedec è Re di Giustizia e Re di Pace, e se Salem significa Pace, allora Gerusalemme, la città di Salem, non può essere ridotta a capitale di guerra, di contrapposizione, di possesso esclusivo.

Gerusalemme appartiene a Dio, che l’ha affidata prima a Melchisedec, poi a Israele per custodirla, poi in Cristo l’ha aperta a tutti i popoli. Nessuno può possederla come un bottino. Tutti sono chiamati a custodirla come un dono.

È questa la lezione per l’Italia e per l’Europa oggi, prigioniere di un sistema chiuso, ripiegato su se stesso, fatto solo di tecnocrati, giuristi ed esperti di sondaggi, di leggi che non salvano più nessuno.

Abbiamo bisogno di tornare all’ordine di Melchisedec: un potere che non si fonda sulla nascita, sulla tribù, sul sangue, ma sulla Giustizia e sulla Pace. Un potere che, come il cuore nel corpo umano e come il sole nel cosmo, non trattiene per sé, ma si consuma per dare vita, offrendo pane e vino, cioè comunione e vita, a tutti.

Solo un’Italia che riscopre la sua anima spirituale, contemplativa e mistica, radicata nella fede e aperta a tutti gli uomini di buona volontà, potrà superare la crisi morale, demografica e politica che stiamo vivendo e offrire al Mediterraneo e al mondo una via di pace.

Cosa può fare la politica italiana, Paese cristiano.

L’Italia è un Paese cristiano non per una dichiarazione di appartenenza, ma per storia, per cultura, per radici e per vocazione. E proprio per questo la sua politica non può limitarsi a gestire l’esistente.

Può fare tre cose semplici e alte.

Primo, custodire ogni vita, in ogni sua fase: questo significa sostenere concretamente le madri in difficoltà, le famiglie che accolgono la vita, i bambini, i malati, gli anziani soli, le persone con disabilità. Una politica cristiana si riconosce da come tratta i più fragili, non da come ne parla. Non si tratta di imporre una fede, ma di garantire a ogni persona di essere accolta, curata e accompagnata, dal primo istante della vita fino al suo compimento naturale, senza mai scartare nessuno.

Secondo, tornare a essere ponte di pace: questo significa, in concreto, usare la diplomazia prima delle armi, promuovere il dialogo tra ebrei, cristiani e musulmani, difendere i cristiani perseguitati senza mai alimentare l’odio verso altri credenti, aprire corridoi umanitari per chi fugge dalla guerra, sostenere la convivenza a Gerusalemme e in tutto il Mediterraneo. L’Italia, per la sua posizione e per la sua storia, può parlare con tutti senza essere contro nessuno. Un Paese cristiano non esporta conflitti, costruisce ponti.

Terzo, rimettere al centro il bene comune: questo significa, in concreto, fare leggi scritte in modo chiaro, poche e rispettabili, e non migliaia di norme incomprensibili; avere una scuola che formi il carattere, il senso del dovere e l’amore per la Patria, e non solo trasmetta nozioni; sostenere il lavoro dignitoso, le famiglie, le piccole imprese e i territori, invece di un’economia che sfrutta l’uomo; avere una politica che non usi il potere per conservarlo, ma per servire. Il bene comune non è un’idea astratta, è la vita quotidiana dei cittadini resa più giusta e più umana.

Essere un Paese cristiano non significa imporre la fede a nessuno. Significa testimoniarla con i fatti: con la giustizia verso i più deboli, con la pace verso tutti i popoli, con la carità verso chi è solo, povero o dimenticato. Se la politica italiana tornerà a questo, tornerà a essere credibile. E potrà indicare all’Europa e al Mediterraneo non una strada ideologica, ma una via di pace.

Sen. Dott. Domenico Scilipoti Isgrò , Vicepresidente Nazionale della DC e Presidente Nazionale di UC.