Lettere, poesie e disegni di bambine e ragazze sostenute a distanza da ActionAid al centro della nuova campagna. Nel mondo 650 milioni di donne e ragazze sono state costrette a sposarsi durante l’infanzia

AgenPress. Lettere scritte a mano, poesie e disegni colorati. Sono le voci di bambine e ragazze che dal Nepal, Bangladesh, Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi e Nigeria chiedono di poter andare a scuola, vivere libere dalla violenza e scegliere il proprio futuro. Testimonianze autentiche che diventano il cuore della nuova campagna lanciata da ActionAid insieme a Benedetta Parodi in occasione della prima Giornata internazionale per l’eliminazione dei matrimoni infantili, precoci e forzati, che si celebra il 27 novembre. Un fenomeno che ogni anno coinvolge 12 milioni di bambine nel mondo, nove su dieci costrette ad abbandonare la scuola.

“Credo che ogni bambina debba avere il diritto di immaginare e costruire liberamente il proprio futuro. Eppure, ancora oggi, milioni di bambine nel mondo vedono questo diritto negato, costrette a diventare mogli e adulte troppo presto, rinunciando alla scuola, ai propri sogni e alla propria infanzia. Le lettere, i disegni e le parole delle ragazze coinvolte in questa campagna ci ricordano quanto sia importante ascoltarle e dare spazio alla loro voce. Ho scelto di essere al fianco di ActionAid perché nessuna bambina dovrebbe essere privata della possibilità di scegliere chi diventare. L’istruzione, la libertà e la possibilità di decidere del proprio futuro non sono privilegi, ma diritti di ogni bambina” dichiara Benedetta Parodi.

Radicati nelle disuguaglianze di genere e nelle norme patriarcali, i matrimoni precoci e forzati sono una forma di violenza aggravata dalla povertà estrema e dalle crisi umanitarie, con conseguenze che vanno dall’abbandono scolastico alle gravidanze precoci, dalle violenze fisiche e psicologiche alla dipendenza economica. Dietro questi numeri ci sono storie come quella di Pauline, 15 anni, del Kenya, che ha subito mutilazioni genitali femminili a 10 anni ed è stata costretta a sposarsi poco dopo. Oggi è madre e partecipa a un gruppo di donne sostenuto da ActionAid per contrastare queste pratiche. In Nepal, Haseena, 18 anni, promessa in sposa fin dalla nascita, è invece riuscita a evitare il matrimonio previsto a 16 anni grazie alla partecipazione a un gruppo giovanile di ActionAid e al coinvolgimento della famiglia.

“Con questa campagna vogliamo ribadire l’impegno di ActionAid nel contrastare i matrimoni precoci e forzati e siamo orgogliosi e grati che Benedetta Parodi abbia scelto di essere al nostro fianco per sensibilizzare e mobilitare un più ampio pubblico. L’istruzione è uno degli strumenti fondamentali per fermare questa grave forma di violenza: garantire alle bambine la possibilità di studiare significa rafforzare la loro autonomia, offrire nuove opportunità e contribuire a spezzare il ciclo della povertà e delle disuguaglianze” dichiara Lorenzo Eusepi, Co-Segretario Generale ActionAid.

ActionAid lavora in oltre 29 Paesi del mondo per prevenire e contrastare i matrimoni precoci e forzati, attraverso interventi che coinvolgono bambine, famiglie e comunità. L’organizzazione promuove l’accesso all’istruzione, organizza incontri di sensibilizzazione nelle scuole, sostiene gruppi di giovani attiviste e offre assistenza psicologica e legale.