Caso Diaco: Codacons chiede sospensione conduttore. Nuova istanza ai vertici Rai

AgenPress. Alla luce delle nuove rivelazioni emerse su Pierluigi Diaco e delle accuse lanciate da alcuni concorrenti del programma “BellaMà”, il Codacons annuncia una nuova istanza formale alla Rai in cui si chiede di valutare l’immediata sospensione cautelare del giornalista dalla conduzione della trasmissione, in attesa di una verifica approfondita dei fatti e delle eventuali responsabilità individuali.

Le registrazioni audio diffuse e le testimonianze pubblicate nelle ultime ore descrivono un presunto clima di intimidazione, umiliazione e pressione nei confronti di persone che hanno partecipato alla trasmissione o vi hanno collaborato. Si tratta di circostanze che, se confermate, sarebbero incompatibili con i principi di correttezza, rispetto e tutela della dignità umana che devono caratterizzare il servizio pubblico radiotelevisivo – spiega il Codacons – In particolare il Codacons chiede ai vertici della rete di Stato di verificare la possibile violazione del Codice Etico Rai che impone a dipendenti e collaboratori comportamenti improntati alla correttezza e al rispetto della dignità di ciascuno, anche nei luoghi di lavoro. Eventuali condotte intimidatorie, offensive o umilianti, se accertate, potrebbero risultare incompatibili con tali obblighi. Lo stesso Codice prevede proprio l’adozione di provvedimenti disciplinari in caso di violazione dei principi stabiliti dalla Rai, proporzionati alla gravità e all’eventuale recidività della condotta.

Il Contratto nazionale di servizio Rai 2023-2028, inoltre, all’articolo 2 stabilisce che l’offerta del servizio pubblico, compresi i contenuti di intrattenimento, debba essere responsabile e rispettare i principi di correttezza, legalità, dignità della persona umana, diversità e convivenza civile, contrastando ogni forma di violenza e discriminazione.

Il Codacons chiede pertanto alla Rai di acquisire e verificare integralmente i materiali audio, ascoltare le persone coinvolte, accertare le eventuali responsabilità del conduttore e della struttura editoriale e valutare l’applicazione delle misure disciplinari e contrattuali previste. L’associazione chiede inoltre che il Consiglio di amministrazione e la Direzione generale della Rai riferiscano sulle iniziative che intendono assumere, riservandosi ulteriori azioni presso le competenti autorità qualora emergessero violazioni delle norme e dei regolamenti applicabili.