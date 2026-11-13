Vannacci: “Qualcuno al ministero doveva fare meglio i conti. FN presenterà la propria manovra. Ci sarà il 5 per mille alle forze dell’ordine”. Sul centrodestra: “Sta diventando un’ammucchiata”

AgenPress. “Futuro Nazionale presenterà la propria manovra di bilancio e avremmo insistito su altri settori. Avremmo evitato di prendere in giro con piccole prebende. La presenteremo nei prossimi giorni e renderemo edotti i cittadini di quello che sarebbe stato l’approccio di Futuro Nazionale se fosse stato al governo”.

Lo ha detto Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, in un’intervista a Tag24.it-Unicusano. “Non voglio anticipare nulla, ma nella manovra che proporremo noi ci sarà il 5 per mille alle forze dell’ordine”.

In merito alle decisioni del governo, Vannacci ha dichiarato: “Qualcuno al ministero dell’Economia doveva fare meglio i conti e doveva reperire quel miliardo in modo tale da uscire dalla procedura d’infrazione e consentire una manovra più generosa. Io poi ho qualche pensiero più malizioso e penso che sia stato quasi fatto apposta”.

Vannacci ha poi definito “briciole” quello che è rimasto al di fuori della flessibilità concessa dall’Europa: “Quello che rimaneva erano briciole, lo sapevamo. E infatti briciole sono state distribuite. Senza la flessibilità europea la manovra si riduce a un niente, e io ricordo che la flessibilità europea sono solo debiti che devono essere restituiti. Quindi noi continuiamo a indebitarci e indebitiamo il futuro dei nostri figli. Il resto è una manovra totalmente scarna. I 100 euro a bebè fanno ridere, sembra quasi un’offesa a quelle mamme che vorrebbero diventare madri. Ci sono interi settori sociali che sono stati dimenticati, e penso ai pensionati”.

Sul centrodestra e sulle strategie di allargamento della coalizione, Vannacci ha dichiarato: “Sta diventando davvero un’ammucchiata. Io mi domando: ma quale politica potrà intraprendere un’ammucchiata del genere per il prossimo futuro?”.

Alla domanda se, secondo lui, Giorgia Meloni sia preoccupata, ha risposto: “Secondo me, se non fosse preoccupata, non avrebbe cercato di agganciare questi personaggi, che girovagano intorno alla politica senza mai aver concluso nulla. Secondo me è un po’ in ansia e anche indecisa. La strategia la posso capire: cercare di erodere consenso a Futuro Nazionale fino ad arrivare al momento in cui o possa escludere il fatto che Futuro Nazionale possa contribuire alla vincita del centrodestra e quindi escluderlo, oppure, quando si renderà conto che senza Futuro Nazionale l’alleanza di centrodestra non riesce a prevalere, eventualmente aprire le porte. Però, prima di aprire le porte, cercare di erodere il massimo consenso possibile. Ma anche questa azione non so se avrà gli esiti che lei spera”.

E ancora: “Io mi metto nei panni di un elettore di centrodestra. Un’ammucchiata, perché a questo punto è un’ammucchiata che mette insieme Marco Rizzo, che andava in giro con il pugno alzato; Cateno De Luca che non si capisce cosa faccia. Magari domani ci potrebbe essere pure Calenda, Marattin”.

Infine, sulla presenza di Futuro Nazionale nella coalizione del centrodestra, Vannacci ha concluso: “Io non ho mai cambiato la mia posizione, ho sempre detto che sono disponibile a parlare con chiunque rientri nelle linee rosse che abbiamo enunciato. Io credo che quello che proponiamo noi di Futuro Nazionale sia molto vicino a quello che proponeva Fratelli d’Italia fino a qualche anno fa. Se poi si sono persi per strada, se poi si sono trovati a supportare una politica di sinistra, ebbene Futuro Nazionale è sempre presente per chi voglia fare una politica di destra”.