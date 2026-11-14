Borghi: “Meloni ha scelto una linea super prudente, la paura maggiore era di situazioni alla Berlusconi. Il Quirinale? La prossima legislatura è fondamentale”

AgenPress. “Quante volte, all’arrivo della Legge di Bilancio, ho esortato a un maggiore coraggio. Ho detto: “Ma freghiamocene dello 0,1 piuttosto che dello 0,2” – spiega Borghi – E lì intervengono delle scelte, cioè la politica fa le scelte. La premier ha deciso subito, dal primo momento del suo mandato, di essere estremamente prudente. La dico in modo molto semplice: la paura maggiore che lei vedeva non era tanto dell’opposizione politica interna italiana che è molto inconsistente, la paura maggiore era di situazioni alla Berlusconi. Dove uno che è visto come corpo estraneo – diciamo così – all’establishment europeo, viene tolto di mezzo con la scusa che è stato imprudente, che spende soldi per niente, cose di questo tipo, e quindi lo spread parte”.

Così il senatore della Lega, Claudio Borghi, intervistato da Savino Balzano su Tag24.it, rispondendo a una domanda sulle scelte del governo in tema di politica economica e sui rapporti con l’Europa.

È la lettura del senatore della Lega che richiama il precedente del Governo Berlusconi nel 2011: “Quello che ha scelto il governo – ribadisce Borghi – è di tenere una linea super prudente. Abbiamo questa medaglietta che il nostro spread adesso è cento, mentre invece con la Francia è centocinquanta. Oggettivamente era impossibile da pensarlo fino a non molto tempo fa. Una sorta di prudenza e di pensiero di costruirsi prima un terrapieno”.

Nel corso dell’intervista, Borghi affronta anche il tema della prossima legislatura e dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica: “Chi fa il primo ministro di un paese come l’Italia è un po’ come uno che cammina sul filo e il Presidente della Repubblica è uno di quelli che tengono il filo. La prossima legislatura è fondamentale per quello. Se vogliamo provare a fare la legislatura d’attacco, è la prossima. Perché? Perché è quella che nomina il Presidente della Repubblica”.

“Quella che nomina il Presidente della Repubblica e quella che, oltretutto, vedrà un’Europa – se le cose vanno tutte come devono andare – con più caselle importanti che la pensano come noi: Francia, eventualmente Germania, Spagna. Se vogliamo sperare di vedere un treno che invece di andare a rotta di collo verso il “più Europa”, frena e pensa di invertire la rotta, andare verso il “meno Europa”, la prossima legislatura è quella che si può fare. Io ovviamente ho un timore che i nostri elettori abbiano meno pazienza di quello che ci vuole. Posso solo portare avanti il meglio che posso, quello che faccio ogni giorno, e sperare che le cose vadano nel modo migliore”.