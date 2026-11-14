Il 20 novembre l’Italia si ferma: 100 piazze per lo sciopero generale Cgil, Landini a Roma

AgenPress. Per lo sciopero generale del 20 novembre 2026 la mobilitazione della CGIL attraverserà tutto il Paese con 100 piazze tra manifestazioni, cortei e comizi. Previsti appuntamenti regionali e territoriali per chiedere salari più alti, diritti, sicurezza sul lavoro, contrasto al carovita e un futuro diverso per le nuove generazioni.

La manifestazione di Roma, con concentramento previsto alle ore 9:30 a Piazza Vittorio, sarà conclusa da Maurizio Landini, segretario generale della CGIL.

Per la segreteria confederale della Cgil Daniela Barbaresi concluderà la manifestazione di Perugia, Michele De Palma quella di Bologna, Christian Ferrari la manifestazione regionale della Sardegna a Cagliari, Stefania Filetti sarà a Genova, Maria Grazia Gabrielli a Milano, Pino Gesmundo a Firenze, Lara Ghiglione a Treviso, Luigi Giove a Torino e Serena Sorrentino a Palermo.

Lo sciopero riguarda l’intera giornata di lavoro e interessa tutti i settori pubblici e privati, compresi appalti e servizi strumentali, nel rispetto delle norme previste dalla legge 146/90 sui servizi essenziali. Saranno garantite le prestazioni indispensabili previste dalla normativa vigente.