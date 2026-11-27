AgenPress. “Abbiamo raggiunto insieme un risultato che molti ritenevano impossibile. Con la firma di oggi prende avvio il progetto industriale di Sigit per rilanciare Speedline e dare continuità al lavoro nello stabilimento di Santa Maria di Sala”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, intervenendo alla firma del contratto di cessione. “Un grande lavoro di squadra tra Governo, commissari e parti sociali, insieme alle istituzioni del territorio, che potrà ora diventare un modello per affrontare anche le crisi industriali più difficili”.

L’acquisizione da parte del Gruppo torinese, partecipato dal Fondo sovrano dell’Oman, è stata formalizzata con la firma del contratto di cessione avvenuta a Santa Maria di Sala (Venezia), sede dello storico marchio veneto specializzato nella produzione di cerchi in lega di alta gamma, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, dei lavoratori, dei commissari straordinari e dei vertici aziendali.

Speedline avvia così una nuova fase del proprio percorso industriale, passando in tempi rapidi dall’amministrazione straordinaria a una concreta prospettiva di rilancio. L’operazione mira a dar vita a un polo industriale italiano in grado di competere sui mercati internazionali, attraverso l’integrazione delle competenze delle due aziende, la valorizzazione del know-how nazionale e il potenziamento dell’efficienza produttiva e della filiera automotive. Il progetto punta a mantenere in Italia produzione, tecnologie e professionalità strategiche.

Il programma di sviluppo presentato da Sigit prevede investimenti destinati all’ammodernamento degli impianti, all’automazione dei processi, all’introduzione di nuove tecnologie e all’avvio della produzione attraverso l’innovativo processo di forgiatura. Sono inoltre previsti interventi per migliorare l’efficienza energetica e produttiva, accrescere la competitività dello stabilimento e consolidarne la presenza nel segmento dei cerchi in lega di alta gamma.

Per quanto riguarda l’occupazione, è previsto il passaggio a Sigit di circa 180 dipendenti attualmente in forza, garantendo la continuità delle relative professionalità. La fase di riorganizzazione sarà accompagnata da ammortizzatori sociali, percorsi formativi e attività di riqualificazione.

Il caso Speedline si aggiunge alle altre vertenze complesse portate a positiva soluzione nel corso della legislatura. Tra queste, La Perla, con la cessione a La Perla Atelier di Luxury Holding LLC e la tutela delle competenze produttive del marchio; Fimer, con l’assegnazione del compendio aziendale a MA Solar Italy Limited, società del gruppo McLaren Applied; e Fondazione Santa Lucia IRCCS, con il percorso di cessione del complesso aziendale a garanzia della continuità sanitaria, scientifica e occupazionale.