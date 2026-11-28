FOAD AODI: «DOPO 26 ANNI CONTINUIAMO A CRESCERE CON UNA RETE CHE COINVOLGE 120 PAESI.

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ IL SECONDO LOGO DELL’AMSI CON L’UNIONE DEI PROFESSIONISTI DELLA SANITÀ INTERNAZIONALE. ANNUNCIATO IL GEMELLAGGIO CON LA FECMI»

AgenPress. Restituire autonomia e qualità della vita ai pazienti affetti da patologie articolari e traumi, attraverso l’innovazione chirurgica, l’evoluzione dei trattamenti conservativi e riabilitativi e la costruzione di percorsi terapeutici condivisi tra le diverse professioni sanitarie. Su queste tematiche si è aperto questa mattina, presso Ars Medica a Roma, il secondo convegno del 26° Corso di aggiornamento internazionale e interdisciplinare dell’AMSI – Associazione Medici di Origine Straniera in Italia, che ha registrato un grande successo di partecipazione, con oltre 100 adesioni.

L’appuntamento scientifico, accreditato con 6 ECM e dedicato all’approccio multidisciplinare all’artrosi e al trauma di anca e ginocchio, ha posto al centro del confronto la collaborazione interprofessionale, il rispetto reciproco e la valorizzazione delle competenze di tutti i professionisti della salute. La mattinata ha rappresentato anche un importante momento di riflessione sulle criticità della sanità italiana e sulle nuove prospettive della rete associativa internazionale.

I SALUTI ISTITUZIONALI: L’INTERVENTO DEL SOTTOSEGRETARIO CLAUDIO BARBARO

«Il tema che affrontate, dedicato all’artrosi e ai traumi di anche e ginocchio, richiama un obiettivo concreto: tutelare la libertà di movimento e la qualità della vita delle persone. Il valore dell’approccio multidisciplinare sta proprio nella capacità di mettere in dialogo competenze diverse, accompagnando ogni paziente dalla diagnosi alla cura, fino alla riabilitazione», ha sottolineato nel suo messaggio di saluto Claudio Barbaro, sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Barbaro ha inoltre richiamato il legame tra prevenzione, salute, qualità ambientale e vivibilità dei territori, esprimendo particolare apprezzamento per l’impegno dell’AMSI e del Prof. Foad Aodi nel favorire l’incontro tra professionalità, esperienze e culture differenti.

Sono seguiti i saluti del Dott. Gianluca Chelo, consigliere nazionale della FNOPI (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche) dove ha presentato l’importanza del protocollo d’intesa tra Fnopi ,Amsi e Uniti per Unire a favore dell’aggiornamento professionale e la collaborazione interprofessionale e l’inserimento degli infermieri nel mondo del lavoro e la cooperazione internazionale.

E poi i saluti del movimento Uniti per Unire da parte del Dott. Nadir Aodi, Vice-Segretario Generale di Uniti per Unire e Coordinatore della Commissione Podologi di AMSI e Uniti per Unire, e dell’Avv. Shadia Awad, Segretaria Generale del Movimento Internazionale Uniti per Unire.

AODI: «LA FORZA DELLA NOSTRA RETE È NELLE INDAGINI, NEI DATI CONCRETI E NELLE PROPOSTE»

Nella sua relazione introduttiva, il Prof. Foad Aodi, presidente fondatore dell’AMSI e del Movimento Internazionale Uniti per Unire, presidente UMEM (Unione Medica Euromediterranea), presidente del Corso, medico ortopedico-fisiatra, docente dell’Università di Roma Tor Vergata, giornalista, direttore responsabile, divulgatore scientifico ed esperto di salute globale, ha presentato le statistiche aggiornate al 31 ottobre 2026 delle indagini condotte dalla rete associativa.

Tra i dati illustrati, gli oltre 135mila professionisti sanitari di origine straniera in Italia, l’incremento del 39,5% delle aggressioni in sanità in due anni e la crescita del 22,3% delle dimissioni e degli abbandoni nel primo semestre del 2026. Particolare attenzione è stata riservata anche alla fuga dei professionisti all’estero, alle carenze di personale e al reclutamento internazionale.

«Dopo 26 anni di attività, AMSI, Uniti per Unire e UMEM continuano a essere tra le reti associative maggiormente citate dagli organi di informazione italiani e internazionali, con collaborazioni in 120 Paesi. Abbiamo costruito la nostra credibilità attraverso ricerche, statistiche e proposte, senza mai alimentare polemiche, attaccare altre realtà o rispondere alle provocazioni. Continuiamo a mettere il nostro patrimonio di conoscenze ed esperienze al servizio della sanità, dei professionisti e dei cittadini», ha dichiarato Aodi.

Il presidente ha rivolto un particolare ringraziamento alla FNOPI per il costante sostegno e per il protocollo d’intesa sottoscritto con AMSI e Uniti per Unire, al consigliere Gianluca Chelo, al sottosegretario Claudio Barbaro, ad Ars Medica, al coordinatore scientifico Prof. Ettore Piero Valente, al consiglio direttivo e al comitato scientifico dell’AMSI, ai relatori, ai moderatori e alle organizzazioni patrocinanti.

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ IL SECONDO LOGO DELL’AMSI: UNIONE DEI PROFESSIONISTI DELLA SANITÀ INTERNAZIONALE

Tra le principali novità della mattinata, l’approvazione all’unanimità del secondo logo dell’AMSI, con l’inserimento della denominazione Unione dei Professionisti della Sanità Internazionale, espressione della crescita e dell’evoluzione dell’identità associativa.

«Nel 2000 siamo partiti rappresentando i medici e alcune professioni sanitarie. Oggi riuniamo tutte le professioni della sanità di origine straniera in Italia, ma anche tantissimi colleghi italiani che si riconoscono in una dimensione internazionale per le loro esperienze, il loro impegno nella ricerca e la disponibilità a sostenere le attività della nostra rete. Con il secondo logo abbiamo voluto dare ulteriore forza e visibilità a questa realtà», ha spiegato Aodi.

PRESENTATO IL TERZO BILANCIO ASSOCIATIVO E ANNUNCIATO IL GEMELLAGGIO AMSI-FECMI

Nel corso della mattinata è stato presentato anche il terzo bilancio associativo ed è stato annunciato il gemellaggio tra AMSI e FECMI – Federazione Europea della Cultura della Medicina Integrata, una nuova collaborazione internazionale articolata in cinque progetti comuni, nel segno del dialogo interculturale, della formazione, della ricerca scientifica, della prevenzione e della solidarietà sanitaria.