Bernini: Diamo ai ricercatori la certezza di progettare il futuro

AgenPress. Premiare la qualità della ricerca scientifica e rafforzare le infrastrutture e le tecnologie a disposizione dei ricercatori. Con questi obiettivi il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato due decreti che assegnano complessivamente 183 milioni di euro agli enti pubblici di ricerca: 120 milioni di risorse premiali e 63 milioni per l’ammodernamento strutturale e tecnologico.

“La ricerca ha bisogno di talento, libertà e certezze. Con queste nuove risorse valorizziamo la qualità del lavoro dei nostri Enti e la loro competitività internazionale. È la stessa filosofia del nostro Piano Triennale della Ricerca: dare stabilità agli investimenti e un orizzonte più ampio alle ambizioni della scienza italiana”, dichiara il Ministro Bernini.

Le risorse premiali, pari a 120 milioni di euro, sono ripartite tra i 13 enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR e sono destinate a sostenere le attività scientifiche e tecnologiche degli Enti, i programmi e i progetti di ricerca e le collaborazioni nazionali e internazionali.

Il Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca, invece, assegna altri 63 milioni di euro a otto enti pubblici di ricerca per nuovi interventi, completamento di quelli già avviati e rafforzamento della partecipazione italiana ai grandi progetti scientifici internazionali.

CNR: Laboratori di Tor Vergata

Il CNR riceve in totale 55,9 milioni di euro per completare interventi su laboratori e spazi scientifici nel campus dell’Università di Roma Tor Vergata.

INFN: Supercalcolo e laboratori

All’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) sono assegnati 51 milioni di euro. La quota premiale è pari a 23,8 milioni, mentre oltre 27,2 milioni sono relativi al Fondo edilizia e serviranno a potenziare i laboratori e le infrastrutture scientifiche, a rafforzare i sistemi di calcolo e il loro collegamento con il supercomputer Leonardo e lo sviluppo di tecnologie per gli acceleratori di particelle.

INAF: Osservatori ed Einstein Telescope

All’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) vanno 31 milioni di euro, di cui 14,7 come finanziamento premiale e 16,3 per ammodernare osservatori e laboratori, sviluppare nuove strumentazioni scientifiche e sostenere la partecipazione italiana al progetto Einstein Telescope, dedicato allo studio delle onde gravitazionali.

INRIM: Tecnologie di precisione

All’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) sono assegnati quasi 13 milioni. La quota premiale è pari a 5 milioni mentre i restanti 7,9 milioni sono destinati ad ammodernare e ampliare la rete nazionale in fibra ottica Italian Quantum Backbone e a realizzare ulteriori interventi di potenziamento delle infrastrutture scientifiche dell’ente.

OGS: Nave Laura Bassi

Sono 9 i milioni che spettano all’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) di cui circa 5 come quota premiale e 4 milioni assegnati nell’ambito del Fondo edilizia per proseguire l’ammodernamento della nave rompighiaccio Laura Bassi, utilizzata nelle missioni scientifiche nelle regioni polari.

Stazione Zoologica Anton Dohrn: Laboratori e ricerca marina

La Stazione Zoologica Anton Dohrn riceve oltre 7,2 milioni di euro divisi in parti pressoché uguali tra quota premiale e fondo per l’edilizia che l’ente utilizzerà per sviluppare nuove tecnologie di monitoraggio degli ambienti marini, completare la Marine Farm di Bagnoli e proseguire il restauro della sede storica di Napoli.

Area Science Park: Microscopia e genomica

Ammontano a 5,1 milioni le risorse destinate ad Area Science Park di Trieste. Di questi 3,1 milioni rappresentano la quota premiale, mentre 2 milioni finanziano il potenziamento dei laboratori di microscopia avanzata nel campus di Basovizza e quelli dedicati allo studio dei geni e delle molecole degli organismi viventi presso l’Università di Salerno.

Istituto Italiano di Studi Germanici: Restauro di Villa Sciarra

All’Istituto Italiano di Studi Germanici sono assegnati 1,8 milioni di euro di cui 1,6 milioni per il risanamento e il restauro di Villa Sciarra-Wurts a Roma, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità della biblioteca e degli archivi.

Completano il riparto delle sole risorse premiali: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a cui sono destinati 7,7 milioni di euro; l’Istituto Nazionale di Alta Matematica (INDAM), con circa 438 mila euro; l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), con 278 mila euro; l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI), con 255 mila euro; e il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, con 237 mila euro.