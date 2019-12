Viadotto crollato Liguria, Pastorino (Leu): Bene azione governo

Agenpress. “Ringrazio la ministra De Micheli per l’interlocuzione che abbiamo avuto sulla situazione del viadotto crollato in Liguria sulla A6, e sulle informazioni che ci ha fornito riguardo agli interventi di manutenzione straordinaria programmati e sulle iniziative rivolte finalmente alla separazione tra gestione e controllo delle infrastrutture. È stata anche l’occasione per ringraziare il governo dei fondi stanziati nel decreto fiscale e in quelli dedicati all’emergenza nei vari Comuni colpiti dall’alluvione, oltre alle varie procedure in deroga che agevolano il lavoro dei sindaci”.

Lo dichiara il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu, parlando in Aula dopo l’informativa urgente alla Camera della ministra De Micheli.

“L’attenzione – aggiunge Pastorino – va posta sul sistema produttivo e sociale della Liguria. Sul piano dello sviluppo economico, vanno monitorate le ricadute sulle realtà portuali di Genova e Savona e in generale sul livello occupazionale. Come ho già detto, alla regione occorre un piano straordinario, a cominciare dalla prevenzione del dissesto idrogeologico. Il territorio è stato infatti colpito da fenomeni molto violenti: ricordo la mareggiata dallo scorso anno, e adesso c’è stata l’alluvione. In questo quadro complesso, il governo sta facendo quanto possibile per dare le necessarie risposte”.