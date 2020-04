Emilia Romagna, Gambarini (Cambiamo!): “E’ stato fatto tutto il possibile per contenere l’epidemia di coronavirus?”

Agenpress. “Ogni giorno che passa emergono dettagli sempre più preoccupanti sulla gestione dell’emergenza sanitaria nelle strutture per anziani dell’Emilia Romagna. Da alcune testimonianze riportate sulla stampa veniamo a sapere che mancavano i dispositivi di protezione individuali e che l’indicazione data agli operatori era quella di indossarli soltanto in presenza di casi di positività.

Peccato che senza fare tamponi sia impossibile sapere se una persona è positiva al covid19 oppure no. Stando così le cose, la Regione Emilia Romagna ha compiuto un grave errore, che forse ha impedito di contenere il diffondersi del virus nelle RSA. Perchè, sia chiaro, si parla solo della Lombardia ma la situazione nelle strutture per anziani è molto grave anche in Emilia Romagna. Su tutti questi aspetti la Regione e le istituzioni tutte devono fare chiarezza. E’ stato fatto tutto il possibile o si poteva fare di più?”.

Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, responsabile di Cambiamo! per l’Emilia Romagna.