Cyber Security, Paolo Poletti: “Sanità, + 35% di attacchi informatici”

Agenpress. “Negli ultimi 2 anni la sanità è stato il settore che ha registrato il maggior incremento di attacchi informatici, circa +35% l’anno.

Questo perché i dati sanitari hanno una grandissima importanza non solo ai fini dello sviluppo del business sanitario vero e proprio, ma anche a fini assicurativi, finanziari ed evidentemente ci sono hacker organizzati che attaccano e sfiltrano questi dati, non si può escludere per rivenderli poi in modo anonimo, con transazione anonima a operatori socio-sanitari privi di scrupoli, industrie farmaceutiche o chimiche.

Ovviamente oggi l’interesse si è moltiplicato nella spasmodica ricerca farmacologica sul coronavirus.”

Cosi Paolo Poletti nell’intervista radiofonica RDS già vicedirettore dell’Aise ed esperto di Cyber Security.