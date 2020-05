1 maggio. Fico, “il lavoro deve essere sempre tutelato. Proteggere i posti”

Agenpress – “Nel giorno in cui si celebra il lavoro e si continua a discutere del tema della ripartenza, non solo delle nostre vite, ma dell’intera economia messa a dura prova dagli effetti della pandemia, desidero esprimere la mia vicinanza a tutti i lavoratori e le lavoratrici che vivono l’incertezza del domani, nell’attesa di poter tornare finalmente a svolgere le proprie attività lavorative”.

Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico.

“È una Festa dei lavoratori piena di incognite per il nostro futuro e per quello del Paese messo a dura prova dall’emergenza sanitaria e da quella economica.

Appare quindi indispensabile, nell’ottica della prioritaria tutela dell’occupazione, compiere ogni possibile sforzo per proteggere i posti di lavoro, i salari e le imprese dagli effetti devastanti di questa crisi. E per ripensare il nostro modello in una chiave di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

In questo contesto si collocano le misure di supporto alle imprese e all’occupazione e gli altri strumenti di sostegno al reddito messi in campo e recentemente approvati dalle Camere. Ulteriori interventi si renderanno necessari per offrire il necessario supporto a chi sta subendo il peso economico e sociale di questa situazione. Nessuno sarà lasciato indietro.