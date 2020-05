Lorenzin (relatrice Cura Italia): sono stati accolti i principali ordini del giorno immobiliari

Agenpress. Durante il think tank Re Mind Filiera Immobiliare tra istituzioni e operatori della filiera immobiliare sul tema degli ordini del giorno accolti al “Cura Italia” che l’hanno vista come relatrice intervenuta l’on. Beatrice Lorenzin che ha dichiarato “Sono particolarmente felice di partecipare a questo meeting con Paolo Crisafi e tutti voi, ritengo la filiera immobiliare un Comparto significativo dell’Economia del Paese”.

Sei mesi fa circa abbiamo iniziato un percorso con Re Mind Filiera Immobiliare ed altri Organismi di altre Filiere Industriali alimentando i lavori di un Seminario al Senato sulla “Crescita contro la Crisi 2020”, da me organizzato insieme al Vice Ministro Mef Misiani e al Sottosegretario Mef Baretta , anche loro oggi presenti a questo think tank Re Mind Filiera Immobiliare.

In quella occasione invitai Paolo Crisafi ad esporre quelli che potevano essere i temi strategici per la Filiera Immobiliare e da subito fu condivisa la necessità della messa in sicurezza degli immobili e dei relativi impianti. Tra questi, di partire con il settore degli ascensori.

In tale messa in sicurezza utilizzando materiali e protocolli per attività ed investimenti sostenibili da un punto di vista energetico e ambientale.

Crisafi mi fece notare che circa 40 milioni di persone vivono nei condomini e quanto fosse importante il ruolo degli amministratori dei condomini e dei gestori di patrimoni immobiliari”.

Ha poi proseguito l’on Lorenzin:” Ulteriore tema che emerse nel Seminario fu l’importanza di una “manutenzione” delle normative degli strumenti finanziari immobiliari, societa’ immobiliari quotate – Siiq e fondi immobiliari per renderli performanti e in linea con gli altri Paesi. E con ciò riuscendo a portare capitali su tutto il territorio nazionale.

Tutte queste tematiche sono ora oggetto di un approfondimento da parte del Governo a seguito dell’accoglimento dell’Ordine del Giorno n. 12 che ha visto come primo firmatario l’On Michele Bordo e il sostegno dell’On. Alessia Rotta.

Su tali temi c’è stata una convergenza delle forze politiche di governo e di opposizione nella considerazione appunto che la filiera immobiliare promossa da Re Mind è un comparto strategico che traina a sua volta molti altri settori.

Altri temi ritenuti importanti da Crisafi in quel seminario sono stati una riforma delle locazioni, il ritenere la casa un bene primario e la valorizzazione del nostro Paese ovvero della Cultura, del Turismo e delle Terme. Temi anche essi oggetto di ordini del giorno accolti dalla Camera e che vedono il massimo impegno del nostro Governo.

Ci vedremo, quindi, nei prossimi giorni per focalizzare bene gli ulteriori temi per raggiungere i migliori obbiettivi per la filiera immobiliare”