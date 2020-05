Stern (consulente del lavoro): “Covid 19 infortunio sul lavoro? Problema serio”

Agenpress. Paolo Stern, consulente del lavoro, presidente di NexumStp, è stato ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” su Radio Cusano Tv Italia (canale 264 dtt).

Sul Covid 19 infortunio sul lavoro. “Il problema è serio -ha affermato Stern-. L’infortunio sul lavoro è un incidente che capita per una causa violenta durante lo svolgimento dell’attività. Si è equiparata la causa violenta alla causa virulenta. Se io faccio un’attività a contatto con il pubblico e mi contagio, c’è la presunzione che questo contagio sia avvenuto sul luogo di lavoro.

Il responsabile della sicurezza dei lavoratori diventa dunque il datore di lavoro, che può fare tutto il necessario per mettere i suoi dipendenti in sicurezza, però il nemico invisibile è invisibile per tutti. In questo momento l’elemento di maggior rischio è l’inesistenza di protocolli attuabili che mettano in sicurezza l’imprenditore.

Davanti a un nemico invisibile non possiamo ad andare a ricercare l’impossibile. L’impossibile non è mai realizzabile. Non è solo un discorso assicurativo, è anche un discorso di conseguenze penali. Detto questo, non vorrei far passare un messaggio di terrore, vorrei dire agli imprenditori: facciamo il possibile, seguiamo le disposizioni, ma non spaventiamoci”.