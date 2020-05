Agenpress. “Il blocco dei licenziamenti oggi non c’è più a causa dei ritardi del governo. Se in queste ore anche un solo lavoratore dovesse perdere il proprio posto per colpa loro, il presidente Conte dovrà assumersene la responsabilità”.

Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in riferimento al ritardo nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ‘rilancio’.