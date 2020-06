Stati Generali, Antonio Martino (FI): Conte la smettesse con le fiction e iniziasse a governare il Paese

Agenpress. “Se il Governo avesse mantenuto quanto promesso, quindi cassa integrazione, bonus, aiuti, risorse a fondo perduto e prestiti oggi, non saremmo qui a discutere di nulla. Invece l’unica preoccupazione del Premier sono le conferenze stampa in pompa magna, non i reali problemi degli italiani, non contento continua a spada tratta a voler solo visibilità, interviste tv, telegiornali, quotidiani, nonostante i cittadini italiani chiedano a gran voce concretezza e trasparenza sul da farsi.

Dovremmo essere entrati nella Fase 3, ma in realtà siamo fermi alla Fase 1, sarebbe il caso di presentarsi in Parlamento e confrontarsi con le opposizioni nei luoghi preposti, non in tv o mezzo carta stampata. La smettesse di perdere tempo con gli Stati Generali, e si concentrasse a governare il Paese, non abbiamo tempo da perdere con fiction infinite sul suo egocentrismo.”

Lo dichiara l’On. Antonio Martino (Forza Italia).