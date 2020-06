AgenPress. Previsioni Meteo: domani 22 giugno 2020.

AL NORD Tempo stabile sulle regioni del Nord Italia con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, qualche addensamento in più sulle Alpi orientali ove non si escludono locali piogge. Dalla serata fenomeni in esaurimento con tempo asciutto ovunque.

AL CENTRO Sul Centro nuvolosità sparsa al mattino sulle regioni adriatiche con locali piogge sull’Abruzzo. Tra pomeriggio e sera fenomeni in attenuazione con tempo stabile e sole prevalente su tutti i settori.

AL SUD Giornata con tempo instabile sulle regioni meridionali con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio specie su zone interne Peninsulari e Sicilia settentrionale. Migliora dalla serata salvo residue piogge su Basilicata e Calabria.

Temperature minime e massime in aumento al Centro-Nord, stazionarie o in lieve calo al Sud.