Infrastrutture, Bergamini (FI): “Che fine ha fatto piano Italia Veloce? Serve modello Genova”

AgenPress. “Del piano Italia Veloce annunciato dal ministro De Micheli per il rilancio delle infrastrutture si è persa traccia. Agli Stati Generali non se ne è parlato. Dei 200 mld che servirebbero per finanziarlo ne mancano ancora 67, mentre dal governo dopo 18 mesi, 8 tavoli negoziali e una crisi pandemica, non è arrivata ancora una visione unanime su come rilanciare le infrastrutture del Paese.

Eppure un modello di semplificazione efficace per far ripartire i cantieri esiste già: quello di Genova, che ha permesso la ricostruzione del Ponte Morandi in appena un anno e che a sua volta si ispira a quel modello Bertolaso adoperato in passato per l’Aquila e per l’emergenza rifiuti in Campania. Forza Italia ha presentato una proposta di modifica del codice degli appalti che va proprio in questa direzione e di cui il governo dovrebbe tenere conto. Il Paese non può permettersi di aspettare i tempi di Conte e Co. per ripartire”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini vicepresidente della Commissione trasporti alla Camera.