Valentina Cuppi: “Nel Pd dovremmo lavorare tutti in un’unica direzione, evitando situazioni in cui ci si destabilizza a vicenda”

AgenPress. “Adesso nel Pd dovremmo lavorare tutti in un’unica direzione, evitando situazioni in cui ci si destabilizza a vicenda. Non è questo il momento di aprire il congresso.

Il partito la linea ce l’ha, il segretario Nicola Zingaretti semplicemente lascia spazio anche agli altri. Il modello di partito in cui il leader accentra tutto il potere e la visibilità non è quello a cui ho deciso di iscrivermi. Vorrei proprio che il Pd rimanesse questo, un partito con tante voci, anche quelle dei ministri e dei presidenti di Regione. Impegnati a fare bene”. Lo afferma in un’intervista a la Repubblica Valentina Cuppi, presidente dell’Assemblea nazionale del PD.