AgenPress. Prolungare lo “stato di emergenza” fino a fine anno? Una follia. Alle 18.30 lo dirò qui in Senato al ministro della Salute. Il governo vuole far morire di fame e disperazione chi non è morto di virus?

Gli Italiani meritano fiducia e chiedono, con buon senso, di poter tornare a lavorare, amare, studiare, viaggiare, sperare.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Salvini.