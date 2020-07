Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Occhio ad infiltrazioni mafiose in sanità ed economia”

AgenPress. Condivido il rapporto della Dia ( Direzione Investigativa Antimafia) che ha ricordato due fatti importanti. Il primo è che la crisi economica da pandemia può essere sfruttata dalle organizzazioni malavitose e mafiose che hanno danaro fresco e non sottostanno alla burocrazia asfissiante dello Stato.

Il secondo è l’ invito a tener alta la guardia da investimenti mafiosi nella sanità ed in particolare, dice il rapporto: “Prevedibili investimenti criminali nelle società operanti nel ciclo della sanità” e cita quali esempi: la sanificazione ambientale e lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Si vigili a tutti i livelli per assicurare legalità, trasparenza , servizio di qualità ai cittadini, soprattutto non abbienti evitando sprechi”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.