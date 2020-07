Castaldo (Vp Parlamento Europeo): Re Mind crea un ponte tra Istituzioni Europee, Nazionali e Locali e gli Operatori

AgenPress. Il Vice presidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo rivolgendo i saluti a Paolo Crisafi Presidente Re Mind Filiera Immobiliare ha detto:” ci troviamo

a fronteggiare la peggiore crisi del nostro tempo.

Queste iniziative di Re Mind creano un vero e proprio ponte tra istituzioni europee, nazionali e locali dimostrando che occorrono sinergie e che e’ importante ascoltare persone e imprese. Per rispondere a questa crisi sono fondamentali le idee e i contributi provenienti da Re Mind e dai suoi Operatori seri, affidabili e esperti.

Tra le proposte nate in questi confronti, ritengo ad esempio molto importanti quelle contenute nell’ordine del giorno al Cura Italia ovvero la messa in sicurezza degli immobili e dei relativi impianti, l’uniformazione degli strumenti finanziari immobiliari italiani con gli omologhi stranieri (in particolare le siiq) e l’emanione in Italia della norma sui fondi immobiliari aperti.

Si tratta di misure che possono portare ingenti capitali sul territorio italiano e che sono all’attenzione del governo italiano. Come sono certo che verrà attuata l’altra proposta contenuta nell’ordine del giorno sulla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato secondo criteri e metodologie di sostenibilità energica-ambientale”.

Ha poi concluso Castaldo:”sono sicuro che facendo sistema, lavorando insieme istituzioni, operatori e professionisti, usciremo dalla crisi. L’ Italia è’ un grande Paese e lo ha già dimostrato nel periodo più buio della crisi. Ora e’ arrivato il momento di tirare fuori le nostre qualità per risollevarci più forti di prima anche da un punto di vista economico”