Caso Suarez, Sen. Fiammetta Modena( FI) “Una tempesta mediatica che Perugia non merita”

L'università per stranieri un gioiello da difendere

AgenPress. “Premessa: rispettiamo il lavoro degli inquirenti e siamo certi che i vertici della Università per stranieri di Perugia dimostreranno trasparenza e correttezza – così la Senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena che interviene sul caso del calciatore Suarez del Barcellona – spiace infatti che, in virtù del caso mediatico, circolino da stamattina pezzi di intercettazioni inevitabilmente pubblicati su tutte le testate nazionali.

La città di Perugia e la prestigiosa Università per stranieri – aggiunge – non meritano i titoli che ho letto.

L’Ateneo ha affrontato con determinazione la assenza di studenti dovuti al Covid 19, ha messo in campo progetti e iniziative. La città ha una economia che si sorregge anche grazie alle presenze legate al turismo indotto da chi frequenta la Università per stranieri.

Una bufera mediatica non la meritavamo.

Il nostro augurio – conclude Fiammetta Modena – è che la prossima volta si parli dell’ateneo per le sue note eccellenze e che Perugia o l’Umbria trovino spazi sui media nazionali per la bellezza e la capacità di fare”.