Mollicone (FdI): “Acciaio settore chiave, no a dismissione Ilva”

L'acciaio è un settore chiave dell'economia nazionale e dell'innovazione delle imprese, dove garantire anche ambiente e salute.

Tutte le grandi nazioni globali hanno settori siderurgici sviluppati. Ilva non può essere dismessa, vanno salvaguardati i livelli occupazionali e garantiti i pagamenti da parte di ArcelorMittal ai fornitori, spesso monocommittenti – dichiara il responsabile Innovazione di Fratelli d’Italia, deputato Federico Mollicone, nel corso dell’audizione della commissione Attività produttive della Camera sui risvolti della crisi delle aziende dell’indotto ex ILVA – chiediamo, come chiesto dai sindacati – CGIL, CISL, UIL e UGL – in modo unitario, la convocazione di un tavolo sulla siderurgia per la salvaguardia dei livelli occupazionali. ArcelorMittal garantisca l’erogazione dei pagamenti, ne va dell’indotto di tante imprese e dell’economia locale.”