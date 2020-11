Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Ripristinare Stato di diritto”

AgenPress. Il Paese è ormai governato da dpcm, atti unilaterali amministrativi. I migliori costituzionalisti censurano questo modo di legiferare in quanto libertà costituzionali come spostamento o impresa, non possono essere compresse da atti amministrativi e senza autorizzazione del Parlamento ormai esautorato delle sue prerogative per volontà della maggioranza ed incapacità operativa della minoranza.

Ieri il Viminale ha emanato dopo le faq del Governo, una nota che autorizza la possibilità di chiudere piazza e strade anche prima dell’ ora stabilita nel dpcm del 3 Novembre. E’ evidente che si sta determinando un impazzimento normativo fuori controllo ed è necessario ripristinare lo Stato di diritto.

Infine. Alitalia, compagnia di bandiera che gode di finanziamenti pubblici, ha sospeso i voli Roma-Torino, cosicchè uno dei vertici industriali del Paese è scollegato dalla Capitale, gravissimo”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.