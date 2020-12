Mes. Berlusconi: “votiamo contro una riforma che non ci convince”

AgenPress – “Siamo e restiamo un’opposizione responsabile, che non può e non vuole risolvere i problemi e le contraddizioni della maggioranza. Non comprendo chi parla di un nostro cambiamento di linea perché non siamo disponibili a votare perché l’Italia approvi una riforma del MES che non ci convince”. Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi intervenendo a una riunione dei Seniores di Forza Italia.

“Noi non ci facciamo dettare le nostre scelte né dagli alleati, né dagli avversari, solo dalla nostra coscienza e dalla nostra coerenza. La stessa coerenza che ci porta a sostenere che l’Italia debba utilizzare le risorse messe a disposizione dall’Europa con il MES sanitario, che è una cosa completamente diversa, uno strumento creato apposta, anche con il nostro contributo e il mio personale intervento in Europa, per fronteggiare la pandemia”.