Donato (Lega): pescatori sequestrati, Turchia libera i suoi e nostro Governo dorme, incapaci

AgenPress. “Il dibattito sui fondi europei e la vicenda dei pescatori da oltre cento giorni sequestrati in Libia confermano in maniera evidente il fallimento dell’attuale Governo italiano.

Altro che ‘modello Italia’ come per mesi ripetuto da Giuseppe Conte: la situazione è drammatica, l’Italia conta 70 miliardi non spesi e fermi in tesoreria, il più alto numero di decessi per Covid nonostante i lockdown e l’aumento esponenziale dei disoccupati.

A questo, si aggiunge l’incapacità di riportare a casa i 18 pescatori partiti dalla Sicilia e sequestrati in Libia da tre mesi senza un’accusa, mentre il governo turco ha fatto liberare da Haftar i propri pescatori dopo solo una settimana.

Se l’Ue davvero non vuole lasciare nessuno indietro, chieda al ministro Di Maio e al presidente Conte di dimettersi e intervenga direttamente per liberare i pescatori di Mazara. E’ la Sicilia che ve lo chiede, riportateli a casa”.

Così Francesca Donato, europarlamentare della Lega, nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo.