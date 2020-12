Mezzogiorno, Capone (Ugl): “Necessarie politiche infrastrutturali e occupazionali per colmare gap di competitività”

AgenPress. Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, oggi in visita alla sede territoriale del sindacato a Napoli ha dichiarato: “E’ sempre più allarme disoccupazione nel Mezzogiorno.

Regioni come la Campania dove il turismo e il commercio fanno da traino per lo sviluppo del territorio, sono state colpite duramente dalle restrizioni adottate per fermare i contagi, penso in particolare al comparto dell’artigianato in ginocchio a causa del crollo dei consumi. La battaglia contro il Covid-19 non può giustificare la desertificazione economica e sociale. La pandemia ha, infatti, accentuato le disparità fra Nord e Sud e non possiamo permetterci di ripartire con un’Italia a due velocità.

Il Piano nazionale di ripresa sia un’opportunità per colmare il gap di competitività attraverso investimenti in progetti ad alto rendimento”. Per il sindacalista: “Il Governo non disperda grande occasione per la modernizzazione del Paese e intervenga a sostegno del Mezzogiorno mediante agevolazioni fiscali, politiche infrastrutturali e occupazionali per favorire la ripresa e al contempo la coesione nazionale. È necessario, dunque, puntare sulle specificità dei singoli territori promuovendo l’iniziativa economica privata e tutelando i livelli occupazionali.”