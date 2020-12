Di Maio: “Grazie al Superbonus sono nate quasi 5000 nuove imprese edili che tradotto significa far girare l’economia”

AgenPress. Con il Superbonus diamo la possibilità ai cittadini di ristrutturare casa facendo tanti lavori per isolare e mettere in sicurezza antisismica le abitazioni, a costo zero.

Il Superbonus porterà benefici enormi ai cittadini in termini di risparmio energetico: le bollette si ridurranno del 60-70%.

Altra cosa importantissima: grazie al Superbonus sono nate quasi 5000 nuove imprese edili tra luglio e settembre, che tradotto significa far girare l’economia del Paese e creare nuovi posti di lavoro. Il superbonus 110% non è un misura per il MoVimento 5 Stelle

ma per l’Italia e per la ricostruzione del Paese.

In un periodo di crisi come quello che stiamo affrontando dobbiamo dare sostegno e soluzioni ai cittadini e trovo dunque incomprensibile opporsi al rinnovo di questa misura.

Mi auguro che tutti comprendano l’importanza di ripartire velocemente sostenendo imprese, famiglie e lavoratori.

E’ quanto dichiara, in una nota, Luigi Di Maio.