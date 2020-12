Librandi (Italia Viva), con zona rossa natalizia in fumo 12 miliardi

AgenPress. “La zona rossa nazionale spinta da Speranza, Boccia e Franceschini sarebbe una Caporetto per la nostra economia. Con queste nuove restrizioni si registrerebbe un danno che può arrivare fino a 12 miliardi di Pil nei soli pochi giorni festivi.

Una cosa inaccettabile. Ricordo che siamo a meno di una settimana dalla possibilità di aprire la campagna vaccinale: dovrebbe essere questo l’unico tema all’ordine del giorno, piuttosto che perseverare su una linea di rigore disorganizzato” afferma Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva.

“Ministri responsabili della disorganizzazione generale, dalle terapie intensive alla carenza dei trasporti, dai ritardi dei vaccini al mancato coordinamento tra il centro e le regioni, oggi fanno la morale ai cittadini per i loro legittimi comportamenti e promuovono una misura devastante per il commercio, la ristorazione e in generale per l’economia” conclude Librandi.