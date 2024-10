Direttori Ministero della Giustizia: “Il nostro assorbimento nella categoria dei funzionari è un vero e proprio demansionamento”

AgenPress. La risposta fornita dal Ministro della Giustizia alla recente interrogazione parlamentare dell’on. Devis Dori preoccupa fortemente la categoria dei direttori in stato di agitazione dal mese di agosto.

Per il Coordinamento Nazionale Direttori Giustizia si continua a parlare di assorbimento dei direttori nella categoria dei funzionari, confermando in maniera palese l’intenzione del Ministero di procedere di fatto ad un vero e proprio demansionamento.

Nella risposta del Ministero, secondo il Coordinamento, si afferma che il direttore era già collocato nella 3 area senza fare comunque menzione che la quarta area era inesistente prima del 9 maggio 2022 e non considerando che la figura del direttore era certamente in terza area ma in posizione sovraordinata a quella del funzionario sia dal punto di vista giuridico (diversi titoli di accesso e mansionario) che dal punto di vista economico.

Sul punto appare doveroso ricordare al Ministero che nell’anno 2020 è stato indetto un concorso per direttori al quale hanno partecipato molti funzionari che ambivano proprio ad una progressione di carriera e che in risposta ad altra interrogazione dello stesso on. Dori il Ministero ha menzionato peraltro l’accordo sindacale del 2017 che consente ai funzionari con 7 anni di servizio l’accesso al profilo del direttore.

La categoria manifesta sgomento e preoccupazione e ribadisce il proprio stato di agitazione, con il Coordinamento che preannuncia nuove forme di lotta e protesta, compreso un eventuale nuovo sciopero.