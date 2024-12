Movimento Forense: “Ticket per la giustizia, una realtà”

AgenPress. Nonostante sia stato espresso il NO della avvocatura durante le Audizioni in commissione bilancio, nonostante i comunicati contrari alla introduzione di questa norma che limita l’accesso alla giustizia subordinandolo al pagamento di una tassa, nonostante il comunicato congiunto delle Associazioni maggiormente rappresentative in uno dall’Organismo Congressuale Forense.

La politica, quella vera che guida l’Italia introduce il ticket per la giustizia. Movimento Forense continua a sostenerne la incostituzionalità nella piena convinzione che la Politica forense possa e debba fornire un contributo in difesa dei principi costituzionali ed a tutela dei cittadini.