Previsioni Meteo del 25 Febbraio 2025

AL NORD – Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni tra Liguria ed Emilia Romagna. Al pomeriggio attese deboli precipitazioni sparse, nevose sull’arco Alpino dai 1400-1500 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con ancora precipitazioni a carattere nevoso sulle Alpi dai 1300 metri; fenomeni anche sull’Emilia Romagna nella notte.

AL CENTRO – Nuvolosità compatta al mattino su tutti i settori con deboli piovaschi sulle regioni Tirreniche. Al pomeriggio fenomeni sparsi su tutti i settori ma sempre di debole intensità. In serata fenomeni che persistono sulla Toscana, localmente anche a carattere temporalesco; peggiora nuovamente nella notte con neve in Appennino dai 1600 metri.