Previsioni Meteo del 29 Luglio 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 29 Luglio 2025.

AL NORD – Al mattino nubi sparse al Nord-Est con piovaschi su Alpi orientali e Romagna, ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni possibili su Alpi centro-orientali e Appennino, più stabile altrove. Tra la serata e la notte tempo prevalentemente stabile su tutte le regioni, con molti addensamenti al Nord-Ovest e ampie schiarite altrove.

AL CENTRO –Al mattino piogge sparse sul versante adriatico, più asciutto altrove con sole prevalente sulle coste tirreniche. Al pomeriggio condizioni meteo in miglioramento con nuvolosità alternata a schiarite ma tempo asciutto. Tra la serata e la notte stabilità diffusa con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. AL SUD E SULLE ISOLE –Al mattino locali piogge sul Molise, più asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio residui fenomeni sulle coste molisane, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite e sole prevalente sulle Isole Maggiori. In serata e nottata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in calo al Sud, sulla Sicilia e sul medio versante adriatico e in rialzo sul resto d’Italia.