Quali sono le grandi sfide di Serie A 2025/2026?

AgenPress. Sul Web e quotidiani sportivi impazzano le notizie dei club di Serie A mentre acquistano, vendono e fissano obiettivi stagionali.

Tra le grandi protagoniste, le quote calcio oggi aggiornate in tempo reale su betfair ci propongono Napoli e Inter come favorite per il testa a testa scudetto, mentre la Juventus e il Milan sono le sfidanti più motivate, che vogliono tornare a vincere il Tricolore.

Allegri contro Conte per raggiungere lo score del Trap

Questa è una sfida immensa, che mette contro due dei più grandi allenatori di tutti i tempi. Massimiliano Allegri ha vinto sei scudetti, uno in meno di Giovanni Trapattoni, l’allenatore più vincente della storia di Serie A.

Antonio Conte ha vinto 5 scudetti, con la differenza che è l’unico allenatore ad aver vinto il campionato con tre squadre differenti. Il Napoli parte carico, mentre il Diavolo deve riscattare il flop stagionale dello scorso anno: la sfida Allegri – Conte è già aperta.

Il Biscione e la Vecchia Signora in cerca di riscatto

Anche se il Biscione resta il secondo favorito per la vittoria del campionato, si trova a dover riscattare una stagione per certi versi peggiore di quella del Milan, perché i cugini hanno strappato via dalle mani dei Nerazzurri la Supercoppa Italiana, nel match di gennaio 2025.

La sfida è tutta contro la Juve, terza forza e favorita di questa stagione: entrambe in fase di ricostruzione, entrambe con una grande voglia di riscatto.

Bologna e Roma le vere sorprese in questo campionato

Dando uno sguardo alle quote serie a 2025/2026 in diretta streaming su betfair scopriamo subito che la Roma è la quinta favorita per la vittoria del Tricolore. I Giallorossi sono motivati sia per le meravigliose statistiche che hanno realizzato lo scorso anno, con un filotto di 19 match senza mai perdere, sia perché devono assolutamente vincere il quarto scudetto per rimontare nell’Albo d’Oro di Serie A sul Napoli.

Anche il Bologna punta in alto e lo fa acquistando Immobile, attualmente il miglior bomber in attività di tutta la Serie A. Con i suoi 201 gol, Ciro quest’anno potrebbe superare nella classifica assoluta dei bomber calciatori del calibro di Baggio, Di Natale e Meazza.

Lazio e Fiorentina per tornare in Champions League

La Lazio con il ritorno di Sarri ha confermato implicitamente le sue aspirazioni di tornare nel calcio che conta, dopo il flop della gestione Baroni, che ha prima portato al top il club in Serie A e in Europa League, per concludere poi la stagione con due nulla di fatto.

Veniamo alla Viola, che affianca un grande come Edin Dzeko a Kean, con Gudmundsson a supporto per completare un tridente d’attacco che promette gol a raffica. Il ritorno di Pioli è un chiaro segnale di voler vincere a tutti i costi.

Gli obiettivi dichiarati dal tecnico sono almeno il quarto posto in campionato per tornare a giocare la Champions e un titolo da mettere in bacheca questa stagione: scudetto, Coppa Italia o Conference League? Non importa, perché in due competizioni su tre, la Viola parte favorita alla vittoria.