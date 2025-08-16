Impresa di Jasmine Paolini: rimonta e batte Gauff a Cincinnati, ora è in semifinale contro Kudermetova

AgenPress. Un’altra notte da sogno per Jasmine Paolini, che firma una straordinaria impresa al torneo WTA 1000 di Cincinnati: l’azzurra ha rimontato e sconfitto Coco Gauff, n.3 del mondo e beniamina di casa, con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-2, conquistando l’accesso alla semifinale.

Dopo un primo set complicato, dominato dalla potenza della statunitense, Paolini ha mostrato grande determinazione e solidità mentale, ribaltando l’inerzia del match. Con il passare dei game, l’azzurra ha trovato ritmo, costringendo Gauff agli errori e gestendo alla perfezione i momenti chiave del secondo set. Nel terzo, Paolini ha preso il controllo, chiudendo con autorevolezza e regalando al pubblico un finale entusiasmante.

La semifinale contro Kudermetova

In semifinale affronterà la russa Veronika Kudermetova, che ha eliminato la tunisina Ons Jabeur. Sarà una sfida inedita nel circuito maggiore e un’occasione d’oro per Jasmine di raggiungere la sua prima finale in un WTA 1000.

Con questo risultato, Paolini conferma il suo eccezionale 2025 e continua a scalare la classifica mondiale, ormai stabilmente tra le protagoniste del tennis femminile.