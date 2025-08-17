type here...

Tennis. Cincinnati Open 2025: premi record. Il vincitore porterà a casa un assegno da 1.124.380 dollari

Sport
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il 2025 segna un traguardo importante per il torneo maschile, con un montepremi complessivo di 9.193.540 dollari, in aumento del 35,29% rispetto ai 6.795.555 dollari dello scorso anno.

Il vincitore porterà a casa un assegno da 1.124.380 dollari, cifra superiore del 7,14% rispetto a quanto guadagnato nel 2024 da Jannik Sinner. Il finalista, invece, incasserà 597.890 dollari, con una crescita del 4,33% rispetto all’edizione precedente.

La distribuzione completa per l’ATP 2025 è la seguente:

  • Vincitore: $1.124.380
  • Finalista: $597.890
  • Semifinalisti: $332.160
  • Quarti di finale: $189.075
  • Ottavi di finale: $103.225
  • Secondo turno: $60.400
  • Primo turno: $35.260
  • Turno preliminare: $23.760.

Sul fronte femminile, il montepremi 2025 sale a 5.152.599 dollari, registrando una crescita impressionante del 60,43% rispetto ai 3.211.715 dollari dello scorso anno.

La campionessa riceverà $752.275, cifra in aumento del 43,71% rispetto al 2024, ma ancora ben distante dal premio assegnato al campione ATP.

La ripartizione per il torneo WTA è la seguente:

  • Campionessa: 1.000 punti | $752.275
  • Finalista: 650 punti | $391.600
  • Semifinaliste: 390 punti | $206.100
  • Quarti di finale: 215 punti | $106.900
  • Ottavi di finale: 120 punti | $56.678
  • Terzo turno: 65 punti | $32.840
  • Secondo turno: 35 punti | $18.200
  • Primo turno: 10 punti | $11.270

Sebbene le percentuali di crescita siano elevate per entrambe le competizioni, il gap in termini assoluti rimane importante. Il campione ATP guadagnerà circa il 49% in più rispetto alla campionessa WTA, e il montepremi totale del maschile supera quello femminile di oltre 4 milioni di dollari.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it. All Rights Reserved. Credits