Tennis. Cincinnati Open 2025: premi record. Il vincitore porterà a casa un assegno da 1.124.380 dollari

AgenPress. Il 2025 segna un traguardo importante per il torneo maschile, con un montepremi complessivo di 9.193.540 dollari, in aumento del 35,29% rispetto ai 6.795.555 dollari dello scorso anno.
Il vincitore porterà a casa un assegno da 1.124.380 dollari, cifra superiore del 7,14% rispetto a quanto guadagnato nel 2024 da Jannik Sinner. Il finalista, invece, incasserà 597.890 dollari, con una crescita del 4,33% rispetto all’edizione precedente.
La distribuzione completa per l’ATP 2025 è la seguente:
- Vincitore: $1.124.380
- Finalista: $597.890
- Semifinalisti: $332.160
- Quarti di finale: $189.075
- Ottavi di finale: $103.225
- Secondo turno: $60.400
- Primo turno: $35.260
- Turno preliminare: $23.760.
Sul fronte femminile, il montepremi 2025 sale a 5.152.599 dollari, registrando una crescita impressionante del 60,43% rispetto ai 3.211.715 dollari dello scorso anno.
La campionessa riceverà $752.275, cifra in aumento del 43,71% rispetto al 2024, ma ancora ben distante dal premio assegnato al campione ATP.
La ripartizione per il torneo WTA è la seguente:
- Campionessa: 1.000 punti | $752.275
- Finalista: 650 punti | $391.600
- Semifinaliste: 390 punti | $206.100
- Quarti di finale: 215 punti | $106.900
- Ottavi di finale: 120 punti | $56.678
- Terzo turno: 65 punti | $32.840
- Secondo turno: 35 punti | $18.200
- Primo turno: 10 punti | $11.270
Sebbene le percentuali di crescita siano elevate per entrambe le competizioni, il gap in termini assoluti rimane importante. Il campione ATP guadagnerà circa il 49% in più rispetto alla campionessa WTA, e il montepremi totale del maschile supera quello femminile di oltre 4 milioni di dollari.