Tagliente (Pres. OMRI): “Istituire una Giornata Nazionale dedicata all’Inno d’Italia”

AgenPress. Se nel calendario internazionale trovano spazio giornate dedicate alle montagne russe, come il Roller Coaster Day, perché un simbolo fondante della nostra identità nazionale non dovrebbe avere una celebrazione autonoma, visibile e ufficialmente riconosciuta?

L’Inno d’Italia è uno dei tre simboli della Repubblica (insieme alla Bandiera e al Presidente della Repubblica), eppure non ha ancora ricevuto una dignità costituzionale né una giornata propria che ne valorizzi il significato storico e civile.

Francesco Tagliente Presidente Fondazione Insigniti OMRI