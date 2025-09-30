Previsioni Meteo del 1° Ottobre 2025

AL CENTRO – Al mattino piogge e temporali tra Marche e Abruzzo, asciutto altrove con ampie schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali anche intensi e locali acquazzoni possibili anche sul versante tirrenico. In serata e nella notte residui fenomeni tra Marche e Abruzzo con quota neve in Appennino in calo fin verso i 1500-1700 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino piogge su settori adriatici e Sicilia, variabilità asciutta altrove con schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, ancora soleggiato sulla Sardegna. In serata ancora maltempo anche intenso e nella notte residui fenomeni specie sul versante adriatico. Temperature minime in calo al Nord ed in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.