Previsioni Meteo del 1° Ottobre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del 1° Ottobre 2025.

AL NORD – Al mattino molti addensamenti con piogge sparse, anche intense sulla Romagna, più asciutto con schiarite su Liguria e lungo l’arco alpino. Al pomeriggio locali fenomeni specie sui settori a ridosso dei rilievi con neve oltre i 1700 metri sulle Alpi orientali e oltre i 1900 in Appennino. In serata e nella notte ancora residui fenomeni, soprattutto al Nord-Ovest. 
 
AL CENTRO – Al mattino piogge e temporali tra Marche e Abruzzo, asciutto altrove con ampie schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali anche intensi e locali acquazzoni possibili anche sul versante tirrenico. In serata e nella notte residui fenomeni tra Marche e Abruzzo con quota neve in Appennino in calo fin verso i 1500-1700 metri. 
 

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino piogge su settori adriatici e Sicilia, variabilità asciutta altrove con schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, ancora soleggiato sulla Sardegna. In serata ancora maltempo anche intenso e nella notte residui fenomeni specie sul versante adriatico.

Temperature minime in calo al Nord ed in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.

