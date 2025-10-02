type here...

Indonesia: crolla un edificio scolastico. 59 persone sono sotto le macerie

Breaking newsMondo
redazione
Da redazione
AgenPress. Secondo l’ultimo rapporto dei servizi di soccorso, cinquantanove persone sono ancora intrappolate tra le rovine di un collegio crollato in Indonesia, uccidendo almeno cinque persone.

Ieri cinque sopravvissuti e due corpi sono stati recuperati tra le rovine del collegio islamico, situato a circa 30 chilometri dalla città di Surabaya, nella parte orientale dell’isola di Giava.

Decine di genitori si sono radunati nei pressi della scuola crollata in attesa di notizie sui loro figli, chiedendo l’accelerazione delle operazioni di ricerca e soccorso. Si sta indagando sulle cause del crollo.

